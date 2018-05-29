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Karayolu taşıma yönetmeliği değişti
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Karayolu taşıma yönetmeliği değişti

İstanbul'da son dönemde yaygın olarak kullanılan UBER uygulaması yeni yönetmelikle tarihe karışıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karayolu taşıma yönetmeliğine göre internet üzerinden verilen taşıma hizmeti kaldırılıyor.

Taksi şoförleriyle UBER sürücülerini defalarca karşı karşıya getiren internet üzerinden yolcu taşıma uygulması yeni yönetmelikle tarihe karışıyor.

Başbakan Yıldırım'ın talimatıyla hayata geçirilen yeni düzenlemeye göre araçlarını UBER'e kayıtlı araçları kendi bünyelerinde çalışıyor gibi gösteren firmalara ceza kesilecek.

İnternet uygulaması üzerinden yolcu taşımacılığı yapan D2 belgesi sahipleri bu faaliyete devam etmeleri halinde alacakları cezalar arttırıldı. 

Değişiklik maddesinde; karayolu taşımacılığı faaliyetinde bulunmak için belge alanların, kendi taşıma kapsamları dışında çalışmaları veya belgesi olmayanlara taşıtlarını kullandırmaları durumunda, belge sahiplerine çeşitli cezalar verilecek.

Böylelikle, yetkisi dışında taşımacılık yapanlara öncelikle uyarma, tekrarı durumunda ise belge iptali ve 2 yıl yasaklanmaya varacak idari işlemlerin uygulanması sağlandı.

UBER'E ÇALIŞAN ARACI KENDİ BÜNYESİNDE GÖSTERENE CEZA

Uber'e çalışan araçları kendi bünyesinde kayıtlı gösteren firmalara uyarı cezası verilecek. Devamı halinde ceza kesilecek.

Öte yandan, yasa dışı taşımacılık yapanların özellikle D2 belge sahibi firmalarla anlaşarak, bu firmaların belgelerinde kayıtlı taşıtlarını faaliyetlerinde kullandığı ve bu işten teknoloji kullanım ücreti adı altında komisyon aldığı tespit edildi. 

İŞTE YENİ CEZALAR

Yeni düzenlemeyle; 

* Taşıtlarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran D2 belge sahiplerine ilk tespit için 50 uyarı cezası verilecek.

* Bu uyarılar 3.000 TL yatırılarak kaldırılabilecek. 

* 1 yıl içinde iki defa aynı ihlali yaptıkları tespit edilirse, yetki belgeleri iptal edilecek ve aynı faaliyeti 2 yıl boyunca yapmaları yasaklanacak.


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