Karatay'dan ekmek ile ilgili çarpıcı açıklama Morfin gibi bağımlılık yapıyor

Prof. Dr. Canan Karatay, çarpıcı açıklamalarına bir yenisini ekleyerek gündeme adeta bomba etkisi yarattı. Herkesin hemen hemen evinde sofrasında yer alan vazgeçilmezlerden ekmek hakkında önemli açıklama yaptı.

Karatay ekmekte kabarmayı sağlayan glamür maddesinin insan vücudunda bağımlılık etkisinin çok fazla olduğunu ayrıca “Vejetaryenlik bir yaşam biçimidir. Ancak veganlık, misyonerliktir” açıklamasına yer verdi.

Karatay bundan önce ekmek, şeker, tuz derken veganlarada karşı cephe alarak kimi eleştirilere olumlu bakarken kimileri bu eleştirinin yanlış olduğunu söyledi. Canan Karatay dün katıldığı bir televizyon programında Ekmeğin beyinde morfin etkisi yarattığına değinen Karatay, "Ekmeğin içerisinde kabarmasını sağlayan gramür var. Bu katkı maddesi kişiye kısa süreli bir mutluluk veriyor. Adeta morfin gibi bağımlılık yapıyor" açıklamasını yaptı.

Gramürün tehlikesini açıklayan Karatay özellikle erkeklerde kısırlık konusunda çok büyük etkisinin olduğunu çocuklarda zeka geriliğine kadar yol açtığını ifade etti.

Bu açıklamamdan sonra bana Fırıncıların karşı cephe alması her ne kadar üzsede ben gerçekleri söylemek zorundayım diyerek fırıncıların gönlünü almaya çalıştı. Karatay sözlerini tamamlarken Vejetaryanlığın yaşam tarzı olduğu Veganlık ise bir misyonerliktir" diyerek sözlerini sonlandırdı..