Karanlık Korkusu Neden Olur?

Evrimsel Bir Tepki: İnsanlar, evrimsel olarak tehlikeli veya bilinmeyen durumlarla karşılaştıklarında tetikte olma eğilimindedirler. Gece veya karanlık, tarih boyunca tehlikeli durumların yaşandığı zamanlar olduğu için, insanlar bu tür ortamlarda kendilerini daha savunmasız hissedebilirler.

Bilinmezlik ve İmgeleme: Karanlık, görsel olarak sınırlıdır ve bu da insanların hayal güçlerinin harekete geçmesine ve korkularını daha da artırmasına neden olabilir. Bilinmeyen bir ortamda, insanlar kendi korkularını hayal edebilirler.

Çocukluk Deneyimleri: Bazı insanlar, çocukluklarında yaşadıkları travmatik veya korkutucu deneyimler nedeniyle karanlıkla ilişkilendirdikleri olumsuz duyguları taşıyabilirler. Bu deneyimler, karanlık korkusunun yetişkinlikte devam etmesine neden olabilir.