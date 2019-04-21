Karamollaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu saldırısına tepki

Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit Yener Kırıkçı'nın cenazesi esnasında yapılan provokatif saldırıya tepkiler büyüyor. Akşam saatlerinde provokatörlerin kimliklerinin tespit edilip aramalara başlandığı açıklandı. Öte yandan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğluna yapılan saldırıyı kınayarak Twitter hesabından şu satırları paylaştı:

KUCAKLAŞMAYA DAVET EDİLİRKEN, SALDIRI HERKESİ ÜZDÜ

"Şehit Cenazesine katıldığı sırada saldıray uğrayan Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve bu saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Sayın Cumhurbaşkanının kucaklaşmaya çağırdığı bir dönemde bu saldırının yaşanması bütün milletimizi üzmüştür!