Karamollaoğlu; İstanbul çantada keklik değil!

Binali Yıldırım'ın AKP tarafından büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilmesini değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temal Karamollaoğlu, İstanbul'u almak eskisi gibi kolay değil, halk AKP'den umduğunu bulamadı dedi.

SİYASİ KULİSLER HAREKETLENDİ

Mahalli İdareler seçiminin yaklaşması siyasi kulisleri hızlandırdı. Parti merkezleri ve adaylardan kamuoyuna yansıyan bilgiler siyasi kulisleri hareketlendirdi. Siyasi partilerin ardı ardına belediye başkan adaylarını açıklaması ile seçim çalışmaları önemli mesafeler aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP'li belediye başkan adaylarını tanıtmasından sonra büyükşehirler konusunda tartışmalar yoğunlaştı.

İSTANBUL'DA TARTIŞMALAR BİTMİYOR

Türkiyenin en önemli ve büyük şehir belediyesi olan İstanbul için Binali Yıldırım'ı başkan adayı olarak göstermesi diğer partilerinde bu konuda adım atmasının yolunu açtı. Rakip adayların en az Yıldırım kadar güçlü bir isim olarak yer alması için bir çok kişiye başkanlık teklifi gittiği kamuoyuna yansıyan haberler arasında.

ARTIK ESKİSİ GİBİ KOLAY DEĞİL

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı konusunu değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul'u almanın eskisi gibi kolay olamayacağını öne sürerek, İstanbul çantada keklik değil, kesinlikle istanbulu alacaklarını düşünenlerin hayal kırıklığına uğrayabileceklerinide düşünmeleri gerektiğini söyledi.

SIKINTILARI GÖRÜYORLAR

Bu anlamda aday bulma konusunda siyasi partilerin güçlük çektiğinin altını çizen Karamollaoğlu şunları söyledi:; " Ben AKP adayları olarak açıklanan bazı isimlere şaşkınlıkla bakıyorum. Çünkü herkes bir makam ve mevki sahibi oluyum diye AKP'nin kapısına koşmuyor. Bazı sıkıntıları görüyorlar demektir. Bu sevindirci bir tavır. Çünkü düne kadar herkes belli bir makamı işgal edebilmek için normalde razı olmadığı şartlara peki diyordu şimdi artık onu diyemiyorlar manası çıkıyor bundan. Sayın Binali Yıldırım ile ilgili bir yorum yapmak istemem ama sayın Yıldırım çok farklı pozisyonlarda hep joker gibi görev aldı. Bakanlık yaptı. Başbakanlık yaptı. TBMM başkanlığı yaptı. Bundan sonra gideceği başka bir yer yok."

YILDIRIM HER DÖNEM JOKER OLDU

"Şahsen bende o noktaya gelsem İstanbul sizin olsun ben burada kalayım derim. Bizim prensibimiz neydi, bizim prensiplerimize uymak kaydıyla, değerlerimize uymak kaydıyla sevilebilecek bir aday arıyoruz. Tayyip bey de seçilebilecek bir aday arıyor, kim olduğuna bakmıyor. Sayın Yıldırım İstanbul'dan olduğu için kendisiyle birlikte çalıştığı için de en büyük şansı orada görüyor ama bu dönem İstanbul'u alma ihtimali artık eskisi gibi değil. Herkes biliyor bunu. bu ihtimal zayıfladı, kaybetme ihtimali çok yüksek. Bundan dolayı da bir Meclis Başkanı'nın aday olup bir de kaybetmesi tabi itibari yönünden düşündürücüdür."