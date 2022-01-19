Karaköy Tüneli 147 Yaşında



Londra'dan sonra dünya'nın ikinci en eski metrosu olan tarihi Karaköy Tüneli 147'nci yaşını kutladı. Osmanlı 'dan Cumhuriyete bir bucuk asır boyunca nice büyük olaya şahitlik eden, sayısız kuşağa hizmet veren Karaköy Tüneli ve Füniküler istasyonu sorunsuz şekilde yolcu taşımaya devam ediyor.



Tarihi Karaköy Tünelinde özel bir tören düzenlendi. Törene, İETT Genel Müdür Yardımcısı Murat Altıkardeşler ile daire başkanları, birim müdürleri ve çalışanlar katıldı. Tören, bir dakikalik saygı duruşu ve istiklam Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan İETT Genel Müdür Yardımcısı Murat Altıkardeşler, 147 yıldır Karaköy-İstiklal Caddesi arasında mekik dokuyan Tünel'in, İstanbul'u İstanbul yapan tarihi dokulardan birisi olduğunu hatırlattı, " Bugün 147'nci yılını kutladığımız Tünel'in bu yolculuğu, ülkenin kapitülasyonlardan kurtulmasının, milli mücadelenin, İstanbul'un işgalinin ve işgalden kurtulmasının, ilk grevlerin, ilk işçi örgütlerinin kurulmasının da hikayesi anı zamanda. Bugün biz burada bu yolculuğun çok kısa bir dönemine şahitlik etmiş, bu yolculukta ufacık da olsa payıolhmuş kişiler olarak, aslolan bize bırakılan bu miras olduğunun bilinciyle tüm işlemlerimizi yürütüyoruz. Bizden sonra da bu yolculuk devam edecek" dedi.

Törenin ardından, tarihi tünel fotoğraflarının yer aldığı "Tarihe Yolculuk" Sergisi ziyaret edildi. Sergi Karaköy Tünelinde yolculuk yapan tüm İstanbulluların ziyaretine açık olacak.