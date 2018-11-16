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Karadeniz'den sevindiren haber geldi; doğalgaz bulduk!
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Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Karadeniz'den sevindiren haber geldi; doğalgaz bulduk!

Türkiye, Akdeniz'in yanı sıra Karadeniz'de de doğal gaz sondaj faaliyetlerini hızlandırıyor. Karadeniz'de Barbaros sismik araştırma gemisinin yaptığı çalışmalarda Batı Karadeniz'de zengin rezerve sahip doğal gaz yatakları tespit edildi.

Türkiye, Akdeniz'in yanısıra Karadeniz'de de doğalgaz sondaj faaliyetlerini hızlandırıyor. Karadeniz'de Barbaros sismik araştırma gemisinin yaptığı çalışmalarda Batı Karadeniz'de zengin rezerve sahip doğal gaz yatakları tespit edildi.

TUNA BLOĞU HATTINDA BULUNDU

Enerji Erstitüsü'nün bildirdiğine göre Türkiye, Batı Karadeniz'de Romanya ve Bulgaristan'ın yıllardır petrol ve doğalgaz çıkardığı Tuna Bloğu'nda sondaj çalışmaları başlatıyor. Sondaj, Türkiye ile Romanya ve Bulgaristan deniz yetki alanlarının birleştiği hatta yakın bir noktada yapılacak.

ROMANYA YILLARDIR ÇIKARIYOR

 Kaynağını Tuna deltasının yüzyıllık birikiminden alan, basınca dayalı ısıdan kaynaklı doğalgaz ve petrol rezervlerinin bulunduğu Tuna Bloğu'nda Romanya yıllardır doğalgaz ve petrol çıkarıyor. Romanya'nın neredeyse doğalgaz gelirlerinin tamamını karşılayan Tuna Bloğu'nda Bulgaristanda son zamanlarda faaliyetlerini arttırdı.

BARBAROS SİSMİK GEMİSİ DEVREDE

Türkiye ise çok az bir bölümü Türk deniz sularında bulunan Tuna Bloğu'nda kaynak tespit edildi. Barbaros sismik araştırma gemisinin yılar önce rezerv tespit ettiği Tuna Bloğu enerji sahasının Türkiye bölümünde önümüzdeki dönemde sondaj başlatılacak.


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