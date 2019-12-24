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Karadeniz'de orman yangını
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Karadeniz'de orman yangını

Karadeniz'de 4 farklı ilde 26 farklı noktada meydana gelen orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerine kadar ulaştı.

Karadeniz'de 4 farklı ilde 26 farklı noktada meydana gelen orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerine kadar ulaştı.

Trabzon, Artvin, Ordu ve Giresun'daki 26 farklı noktada çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle yayılarak yerleşim yerleri ve tarım arazilerine sıçradı.

Dün akşam saatlerinde Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu'daki 26 farklı noktada çıkan yangınlara müdahale sürüyor.

Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Ortahisar, Sürmene, Vakfıkebir (Trabzon), Ünye (Ordu), Eynesil (Giresun) ve Borçka'daki (Artvin) yangınlara itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale ediyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yangınların 15 noktada devam ettiğini belirterek "Ciddi bir rüzgar var. Örtü yangını çok çabuk bir şekilde ilerleyebiliyor. Birinci derece riskli gördüğümüz yerlerde ekiplerimiz kritik noktalarda bekliyor" dedi.

Ordu'nun Ünye ilçesi Kadılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ise itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 100 hektarlık alan zarar gördü.

Giresun'da iki farklı noktada yangın çıktı. Eynesil ilçesi İshaklı köyünde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi ise devam ediyor. Kısmen kontrol altına alınan yangında fındık bahçelerinin zarar gördüğü öğrenildi.

Trabzon Valiliği'nde yangınlarla ilgili kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in de yer aldığı kriz merkezinde, ekipler yangınlara müdahale için yönlendiriliyor.

İlk belirlemelere göre yerleşim yerleri ve tarım arazilerine de sıçrayan yangınlarda beş ev kül oldu, fındık bahçeleri de zarar gördü. Can kaybının yaşanmadığı yangınların çıkış nedeninin söndürme çalışmalarının ardından yapılacak araştırmayla netlik kazanacağı belirtildi.


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