Karabükspor küme düştü

1. lige veda eden ilk takım belli oldu. Altay'a 4-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor gelecek sezon 2. ligde oynayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında İzmir'in köklü takımlarından Altay, sahasında son sırada yer alan Kardemir Karabükspor'u 4-0 devirdi. Bu skorla ev sahibi puanını 37 yaparken bir dönem Süper Lig'de de gördüğümüz Kardemir Karabükspor böylece küme düşmüş oldu.

Küme Düştüler

26. haftaya gelinmesine rağmen -1 puanda kalan ve ligin bitimine 8 hafta kala küme düşmeyi garantileyen Kardemir Karabükspor, bu sezon henüz galibiyet sevinci yaşamayarak herkesi şaşırttı.