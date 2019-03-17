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Karabükspor küme düştü
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Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Karabükspor küme düştü

Altay'a 4-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor küme düştü.

1. lige veda eden ilk takım belli oldu. Altay'a 4-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor gelecek sezon 2. ligde oynayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında İzmir'in köklü takımlarından Altay, sahasında son sırada yer alan Kardemir Karabükspor'u 4-0 devirdi. Bu skorla ev sahibi puanını 37 yaparken bir dönem Süper Lig'de de gördüğümüz Kardemir Karabükspor böylece küme düşmüş oldu.

Küme Düştüler

26. haftaya gelinmesine rağmen -1 puanda kalan ve ligin bitimine 8 hafta kala küme düşmeyi garantileyen Kardemir Karabükspor, bu sezon henüz galibiyet sevinci yaşamayarak herkesi şaşırttı.


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