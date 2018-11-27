Karaborsa soğan haberleri gerçeği yansıtmıyor mu?

Yemeklerin olmazsa olmazı soğan üzerinde yapılan spekülasyonlar soğan üreticilerine illallah dedirtti.

Stok soğan olarak basına yansıtılan haberlerin kamuoyunu yanılmaya yönelik olduğu açıklandı.

ÜRETİCİ VE TÜCCAR RAHATSIZ

Sadece yaz aylarında üretimi yapılan ve toplandıktan sonra depolanan soğan'ı üreten ve satışı yapan tüccar soğan üzerinde yapılan tartışmalardan çok rahatsız. Soğanın depolarda bekletilip zaman içinde piyasaya verildiğine değinen Polatlı'daki soğan üreticileri, "soğan, patates, fasulye gibi ürünler senede sadece bir defa üretiliyor ve depolanıyor. İhtiyaca göre peyderpey piyasaya arzediliyor.

SOĞAN STOKLANMAZ DEPOLANIR

"Soğanda stok olmaz. Depolanır ve piyasaya parti parti verilir. Fiyat istikrarı ayrı bir konu. Oysa son günlerde stokçuluk yaptığı gerekçesiyle basılan ve ceza kesinlen depolar'da bekletilen soğanların önümüzdeki aylarda piyasa arzedilecek ürünler. Bunları siz tamamını piyasaya veremezsiniz. Çünkü hem çabuk bozulur hemde piyasayı düşürmez. Ancak önümüzdeki aylarda satın alınacak soğan bulamazsınız.

İSTESENİZDE BULAMAYACAKSINIZ

Bugün 5 TL olan soğanı önümüzdeki aylarda olmadığı için 10 TL verseniz bile bulamayacaksınız. Çünkü depolar boşaltılırsa mutfaklar soğansız kalır" şeklinde konuşuyorlar.

TÜRKİYE'NİN SOĞAN MERKEZİ POLATLI

Ülkemizdeki soğan üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Ankara'nın Polatlı ilçesinde üreticiler kendileri hakkında yapılan haberlerden oldukça rahatsız olduklarını söylediler. Depolardaki ürünlerin sürekli olarak çürüdüğü ve çok fire verildiğinin altını çizen üreticiler; " Biz soğanı hasattan sonra depolara çeker onları temizleyerek istifleriz. Ancak bu çuvallanan soğanların büyük bölümü zaman içinde çürür. Onları yeniden elden geçirir ve çürükleri ayıkladıktan sonra yeniden çuvallarız. Bu piyasaya arzedilene kadar sürer.

ÖFKELİ ÇİFTÇİ SENEYE EKMEYECEK

"Ancak soğanların önemli bir bölümü üretimin olmadığı kış aylarında piyasaya arzedilir. Ancak kamuoyunda yanlış bir bilgilendirme yüzünden soğan fiyatlarının üretcilerin stoklamasından kaynaklandığı açıklanıyor. Bu çok büyük bir yanılgı. Piyasa fiyatlarını bu süreç etkilemiyor. Üstelik çıkan haberler, üreticiler üzerinde ters etki yapıyor. Bir çok üretici önümüzdeki yıl soğan üretmemeke kararlı. Durum Türkiye açısından oldukça riskli bir hal almaya başladı. Bakanlığın ve piyasa yöneticilerinin ortak bir çalışma yapması şart" diye konuştular.