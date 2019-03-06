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Kar temizleyerek ekmek kazanıyorlar!
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Yaşam - - Editör: Tuğçe GÜREL

Kar temizleyerek ekmek kazanıyorlar!

Ülkemizin en soğuk yerlerinden birisi olan Ağrı'da kar yağışı sonrası çatılarda biriken kar kütleleri geçimini kar temizleyerek sağlayanlar için adeta ekmek kapısı haline geldi.

Ülkemizin en soğuk yerlerinden birisi olan Ağrı'da kar yağışı sonrası çatılarda biriken kar kütleleri geçimini kar temizleyerek sağlayanlar için ekmek kapısı oldu.

Ağrı'da son yılların en yoğun kar yağışı halen devam ederken çatılarda biriken ve vatandaşlar için büyük tehlike oluşturan kar kütlelerini temizleyenler bunu ekmek kapısına çevirdi. Tehlikeye aldırmadan yüksek katlı binalarda ve ana caddelerdeki tek katlı iş yerlerinin üzerindeki karları küreklerle temizleyen vatandaşlar bu işten günlük olarak 150 lira para kazanıyorlar.

Kar Onlar İçin Ekmek Kapısı

Havaların da ısınmaya başladığı kentte yüksek katlı binalarda tehlikeye neden olan kar kütlelerini temizleyen işçiler, esnaf ve vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken kendileri içinde ekmek kapısı oluşturuyorlar. İşçilerden Ersin Batuk, kış mevsiminin halka zorluk çıkardığını ancak kendileri için iş kapısı olduğuna değinerek bu sayede eve ekmek götürdüklerini söyledi.


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