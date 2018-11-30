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Kandilli'den Çınarcık depremi sonrası açıklama
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Kandilli'den Çınarcık depremi sonrası açıklama

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde önceki gece saat 05.36'da meydana gelen 4,0 şiddetindeki depremin ardından Kandillli Rasathanesi'nden açıklama geldi.

Çınarcık'ta 4,0 şiddetinde meydana gelen deprem, İstanbul'da da hissedilince gözler Boğaziçi Ünversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne çevrildi. Uzmanlar Bursa, Tekirdağ ve İstanbul'da hissedilen depremin ardından vatandaşlara 'depreme dayanıklı konuklarda oturun' uyarısında bulundu.

BÖLGE OLASI YENİ DEPREMLERE GEBE

Açıklama şu şekilde:

"30 Kasım 2018 tarihinde Esenköy-Çınarcık-Yalova merkez üstünde yerel saat ile 05:36'da aletsel büyüklüğü 4.3 olan orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 7 km civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Yalova, İstanbul, Tekirdağ ve Bursa illlerinde hissedilmiştir.  Yalova il sınırlarının tamamı genelde Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ') nun kısmen de Batı Anadolu Açılma Rejiminin etkisi altındadır. İl Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun kuzeyden ve güneyden geçen kolları ili çevirmektedir. Bu yüzden bölgede çok miktarda diri fay parçası bulunmaktadır. MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi il sınırları içerisinden Altınova, Yalova, Esenköy ve Orhangazi Fayı geçmektedir" 

DEPREME DAYANIKLI KONUT, ALINABİLECEK EN GÜVENLİ ÖNLEM

"Marmara Denizi ve İzmit Körfezi içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Adalar, Çınarcık, Karamürsel, Gölcük, Darıca fay parçaları ve Gemlik Körfezi'nden geçen Gemlik ve Gençali Fayları bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genelde ana yapıların doğrultuları Doğu -Batı ve Kuzey Batı-Güney Doğu gidişlidir.  Tarihsel dönemde bölgede Marmara Denizi içerisinde KAFZ'nun kollarının geçtiği hatlar boyunca depremler etkili olmuştu. Ayrıca Yalova ili sınırları içinde ve çevresinde çok sayıda deprem meydana gelmiştir. 

Aletsel Dönemde il sınırları içerisinde meydana gelen önemli depremlerin büyüklükleri 5.0-5.9 arasındadır. Büyüklüğü 6.0 olan depremler, genelde Marmara Denizi'nde ve komşu il sınırları içerisinde (İstanbul, Kocaeli, Bursa, Sakarya, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya) meydana gelmiş depremlerdir. İl merkezine en yakın deprem 18 km. uzaklıkta olan 1963 Adalar (İstanbul)-Marmara Denizi depremidir.

Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş olması depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır"


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