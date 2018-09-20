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Kanal D Haber Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

Kanal D Haber Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı

Kanal D Ana Haber'de gündeme getirilen Nihat Doğan'ın iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiası üzerine taraflar arasında başlayan gerilim mahkemeye taşındı.

Türkücü Nihat Doğan'ın 11 ve 17 yaşlarında iki kız kardeşi evinde alıkoyduğu iddiasını gündeme taşıyan Kanal D Ana Haber, Doğan'ın sert eleştirilerine maruz kalmıştı. Demirören TV Haber ve Gorsel Yayıncılık, Doğan'ın sosyal medyada kullandığı ifadelerin "şirkete ağır hakaret içerdiği" iddiasıyla konuyu mahkemeye  taşıdı. Demirören, Nihat Doğan'a 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesinde, "Davalı, Kanal D Ana Haber'de yayınlanan Nihat Doğan'ın 11 ve 17 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyma iddiasıyla gözaltına alınması haberiyle ilgili Twitter'dan şirketimize yönelik ağır saldırı içeren açıklamalar yapmıştır. Bu paylaşımlar nedeniyle müvekkil şirketin şeref ve haysiyeti büyük ölçüde zedelenmiştir" denildi.

NİHAT DOĞAN SERBEST BIRAKILMIŞTI

DTV Haber ve Görsel Yayıncılık şirketinin avukatı Tarık Gökhan Tosun, "Doğan'ın Twitter hesabındaki her bir paylaşım için 5 bin lira olmak üzere toplam 100 bin lira manevi tazminatın davalıdan faiziyle birlikte tahsilini istiyoruz" dedi.

Nihat Doğan, iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmış; Kanal D, çocukların ailesinin Doğan tarafından ziyaret edilmelerinden sonra şikayetlerini geri çektiklerini ileri sürmüştü.


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