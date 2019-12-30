Kanal Bilmem ne...!

Merhaba Dostlar,

Ben anlamakta sıkıntı çekiyorum...

Efendim neden Libya'ya asker gönderiyoruz. Ana kuzuları Afrika çöllerinde ölsün için mi?. Şimdilerde devlet politikaları konusunda hepimiz her konuda karşı görüş bildiriyoruz.

Petrol veya doğal gaz buluruz veya bulamayız, bu ayrı bir konu. Ama bizi çok seven batılı dostlarımız bizi Akdenizde hapsetmek istiyor. Libya ile yapılan bu askeri anlaşma bunun önünü kesiyor.

Bu durum Fransa, Almanya ve İtalya'yı rahatsız ediyor, Yunanistanı çıldırtıyor. Biz, bizi bu çok seven ülkelere mi destek verelim, yoksa alaşağı etmek istediğimiz RTE'na mı destek verelim.

Hani bir laf vardır bilirsiniz "Düşmanımın düşmanı benim dostumdur.."

Petrole 16 krş zam yapıldı, en ucuz sebze meyva fiyatı kilosu 10TL oldu, balıkların en ucuzu istavriti hamsisi kilosu 30-35 TL .

Bunlar için yürüyüş yapalım, hayat pahalılığını protesto edelim...

Ama medeni şekilde , insan gibi. Devletin ali menfaatları ülke çıkarı içinse onların değil bizim yanımızda yek vücut olalım.

KANAL İSTANBUL için ağzı olan konuştu. Oysa bunun bilimsel olarak akademik ortamlarda tartışılması, komisyon kurulup artısı eksisi objektif olarak tartışılıp kamuoyunun oyuna sunulmalı.

Oysaki biz ne yapıyoruz "VURUN KAHPEYE"....

Kişisel olarak burda ben de aynı hatayı yapıp fikrimi söyleyeceyim. Ben ne Sevr'i ne Lozan'ı ne Montrö'yü dinlerim. İster kanalı yaparım, ister kanalı yapmam. Bunun için ne Amerika'dan ne Rusya'dan ne de Avrupa'dan icazet almam.

Bugün Amerika'yı güçlü kılan ne uluslar arası yasalar ne de uluslar arası sözleşmelerdir. Bütün gücünü ORMAN KANUNUNDAN almaktadır.

Biz güçlü olursak kimse bizim MİSAKI MİLLİ hudutlarımız içinde yaptığımız kanaldı barajdı köprüydü havaalanıydı karışamaz. Bu bizim egemenlik hakkımızdır.

Bugünkü idare raf ömrünü doldurmuştur. Bizzat Cumhurbaşkanı metal yorgunluğu diyerek (biraz da FETOCULUK yüzünden) pek çok parti kurucuları da dahil olmaz üzere yönetimden uzaklaştırmış, pasifize etmiştir. Kendisi de 17 yıldır yönetimde olmakla artık yıpranmıştır. İstese de istemese de 2023 de kalması olası gözükmüyor.

Kendisinin kurguladığı sistem gereği %50+1 formülü bence kendi sonunu hazırlamıştır. Çünkü karşı partiler birleştiği taktirde bu son kaçınılmaz gözükmektedir. Umarım ülkem için en hayırlısı olur....

Yeni Yıla Sağlıkla girin Hoşça girin…

Ömer Suat MENALİ

Y. Mimar