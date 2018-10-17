Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Kanada'da ilk kez keyif amaçlı esrar satıldı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Dünya - - Editör: Sefa Koçak

Kanada'da ilk kez keyif amaçlı esrar satıldı

Esrarın 'legal alana' geçişinde attığı adımlarla dikkat çeken Kanada'da ilk kez 'keyif amaçlı esar' satıldı. Esarı satın alan Ian Power 'Kanada'da ilk yasal esrarı satın alan kişi olmak benim hayalimdi ve işte buradayım' dedi.

Dünyada keyif amaçlı esrar kullanımını yasallaştıran ikinci ülke olan Kanada'da, ilk yasal esrar satışı yüzlerce kişinin sıraya girdiği Newfoundland Adası'nda yerel saatle gece yarısı yapıldı. Sıraya girenlerden Ian Power "Kanada'da ilk yasal esrarı satın alan kişi olmak benim hayalimdi ve işte buradayım" dedi. 

Kanada'da esrarın tıbbi amaçlı kullanım için satışı 2001'den bu yana yasaldı.

Ancak ülkede, polisin esrar kullanıp direksiyon başına geçen sürücülerle nasıl başa çıkabileceği de dahil birçok kaygı hakim.

Esrarın yasallaşmasından önce 15 milyon haneye yeni yasalar ve kamuyu bilgilendirme kampanyalarıyla ilgili broşürler yollandı.

Newfoundland Adası'ndaki St John's kentinde yerel saatle 20:00'de sıraya giren Ian Power "tarih yazdığını" söyledi. Newfoundland'da saatler batısındaki bölgelere göre yarım saat önde.

Power "Kanada'da ilk yasal esrarı satın alan kişi olmak benim hayalimdi ve işte buradayım" dedi.

Kanada'da eyalet yönetimleri ve belediyeler aylardır esrarın yasallaşmasına yönelik hazırlık yapıyor. Esrarın nerelerden satın alınabileceği ve nerelerde içilebileceğinden belediyeler sorumlu olacak.

Kanada esrarın yasallaşmasına ne kadar hazır?
Kanada'da esrarın yasallaşmasının etkileri konusunda henüz yanıt bulmamış bir dizi önemli soru var.

Birçok uzman, yasallaşmanın ardından, bir yıl boyunca talebin karşılanmasında sorun çıkabileceğini söylüyor.

Kanada'nın en kalabalık bölgesi Ontario'da perakende esrar satışı bahar aylarında başlayacak, ancak internet üzerinden sipariş verilebilecek.

Esrar kullanım oranının en yüksek olduğu British Columbia eyaletinde ise sadece bir dükkandan satış yapılacak.

Dünyanın pek çok ülkesinde medikal amaçla esrar kullanımı yasallaşırken, Kanada'da ilk kez resmi olarak keyif amaçlı esrar satışı yapıldı. Marijuana bitkisinin 'legal alana geçişinde' attığı adımlarla dikkat çeken Kanada, esrarı keyif amaçlı satan ilk ülke oldu.

Ian Power isimli Kanadalı, ülkesinde keyif amaçlı esrar satın alan ilk Kanadalı olarak tarihe geçerken açıklamasında, "Kanada'da ilk yasal esrarı satın alan kişi olmak benim hayalimdi ve işte buradayım" dedi. 

Esrarı adım adım yasallaştığı Kanada'da satış dükkanlarının ilgili düzenlemenin ardından sayılarının artması bekleniyor. Mevcut durumda ise ruhsatsız satış noktalarına dokunulmayacağı belirtildi.

Polisin ruhsatsız satış noktalarına karşı nasıl bir tutum takınacağı belirsiz.

KANADA ESRARIN YASALLAŞMASI BAŞBAKAN'IN SEÇİM VAADİYDİ

Esrarın yasallaşması, iktidardaki Liberal Parti'nin lideri Başbakan Justin Trudeau'nun 2015'teki seçimde verdiği vaadini yerine getirmesi anlamına geliyor.

Trudeau, ülkede esrar kullanımını suç gören neredeyse yüz yıllık yasanın etkisiz kaldığını ve Kanada'nın dünyada en çok esrar kullanılan yerlerden biri haline geldiğini söylüyordu.

Başbakan yeni yasayla küçüklerin esrar kullanımının önleneceğini ve elde edilecen kârın da suç örgütlerinin elinden alınacağını belirtti.

Federal hükümet yasallaşmayla birlikte vergi gelirlerinde 400 milyon dolarlık artış olacağını tahmin ediyor.

Kanada'da esrar kullanımı ilk olarak 1923'te yasaklanmış, ancak tıbbi amaçlı kullanım 2001'de serbest bırakılmıştı. (BBCTÜRKÇE)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kanada'da ilk kez keyif amaçlı esrar satıldı
Okulda patlama meydana geldi çok sayıda ölü ve yaralı var
Reyting canavarı bir dizinin daha fişini çekti
Barcelona'dan Arda Turan skandalıyla ilgili açıklama
Ataması yapılmayan öğretmen ormanlık alanda kendini astı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili yeni adım
Usta haber spikerinden CNN Türk'ün sunucularına tepki
Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıkacak
Beşiktaş eski yıldızının peşine düştü
-
Çok Okunanlar
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
PKK'nın sözde eyalet sorumlusu Mardin'de ölü ele geçirildi
PKK'nın sözde eyalet sorumlusu Mardin'de ölü ele geçirildi
Şule Çet cinayetinde flaş gelişme savcı görevden alındı
Şule Çet cinayetinde flaş gelişme savcı görevden alındı
Yerli üretim logosunun aykırı kullanımına ceza
Yerli üretim logosunun aykırı kullanımına ceza
Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Kanada'da ilk kez keyif amaçlı esrar satıldı
Kanada'da ilk kez keyif amaçlı esrar satıldı
Okulda patlama meydana geldi çok sayıda ölü ve yaralı var
Okulda patlama meydana geldi çok sayıda ölü ve yaralı var
Reyting canavarı bir dizinin daha fişini çekti
Reyting canavarı bir dizinin daha fişini çekti
Barcelona'dan Arda Turan skandalıyla ilgili açıklama
Barcelona'dan Arda Turan skandalıyla ilgili açıklama
Ataması yapılmayan öğretmen ormanlık alanda kendini astı
Ataması yapılmayan öğretmen ormanlık alanda kendini astı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili yeni adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili yeni adım
Usta haber spikerinden CNN Türk'ün sunucularına tepki
Usta haber spikerinden CNN Türk'ün sunucularına tepki
Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıkacak
Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıkacak
Beşiktaş eski yıldızının peşine düştü
Beşiktaş eski yıldızının peşine düştü
Acun Ilıcalı MasterChef'in yıldızını Survivor'a transfer etti - Murat Özdemir kimdir?
Acun Ilıcalı MasterChef'in yıldızını Survivor'a transfer etti - Murat Özdemir kimdir?
FETÖ davasında 4 futbolcu hakkında inceleme
FETÖ davasında 4 futbolcu hakkında inceleme
Meteoroloji'den 'pastırma yazı' uyarısı - Pastırma yazı ne demek?
Meteoroloji'den 'pastırma yazı' uyarısı - Pastırma yazı ne demek?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık