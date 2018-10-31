Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Kan donduran sözler '' Katil Olmak Hayalimdi!''
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Dünya - - Editör: Özge KESİCİ

Kan donduran sözler '' Katil Olmak Hayalimdi!''

KKTC'nin Girne kentinde yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi T.K. adlı kız, evden aldığı ekmek bıçağı ile sokakta karşılaştığı Filipinli Elmerry Sanchez (49) adlı kadını 8 yerinden bıçakladı. Polise verdiği ilk ifadesinde, ''Katil olmak nasıl bir şey bunu yaşamak istedim. En büyük hayalimi gerçekleştirdim.'' dedi.

KKTC'de şok etkisi yaratan olay, dün sabah saat 08:00 sıralarında meydana geldi. 13 Şubat Sokağı'nda evinden elinde ekmek bıçağı ile çıkan T.K., karşılaştığı Sanchez ile önce sohbet etti. Filipinli kadın arkasını dönüp giderken, elindeki bıçağı kadının arkasından saplamaya başladı. Bir anda yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu. Sırtından 8 bıçak darbesi alan Sanchez, hemen hastaneye kaldırıldı. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Filipinli kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay yerindekilerin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen T.K., polise teslim edildi.

' EN BÜYÜK HAYALİM CİNAYET İŞLEMEKTİ.'

Polis tarafından tutuklanan T.K'nın verdiği ifade ise kan dondurdu. Polisteki ilk ifadesinde birini öldürmenin çocukluk hayali olduğunu söyleyen T.K., ''Katil olmak nasıl bir şey bunu yaşamak istedim. Fırsatını buldum ve yoldan geçen ilk kişiyi bıçakladım. Sonunda en büyük hayalimi gerçekleştirdim.'' dedi.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Meltem Dündar, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi. Dündar, ayrıca zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde uzman doktor kontrolünden geçirilmesine karar verdi. T.K, sağlık kontrolünden sonra yeniden hakim karşısına çıkarılacak.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kan donduran sözler '' Katil Olmak Hayalimdi!''
Soğanı vatandaşa 10 liraya yedirecekler
Yetersiz Bakiye Devrine Son!
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Hristiyan bir kadın mahkum yüzünden Pakistan karıştı
Dalan'ın adaylığı Nisan 1 şakasına döndü
Yaşlı kadının cesedi parçalanmış halde bulundu
Eski sunucu Murat Başoğlu gözaltına alındı
Afganistan'da askeri helikopter düştü
-
Çok Okunanlar
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber geldi
Fox TV'nin final kararı aldığı dizi TV8'e transfer oluyor
Fox TV'nin final kararı aldığı dizi TV8'e transfer oluyor
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
Melih Göğebakan Medya24 Avustralya Genel Koordinatörlüğü görevini üstlendi
Arda Turan olayında şok gelişme! Aslıhan Doğan evi terk etti
Arda Turan olayında şok gelişme! Aslıhan Doğan evi terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ara Güler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ara Güler için taziye mesajı
Müslüm gişede rekora gidiyor
Müslüm gişede rekora gidiyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Kan donduran sözler '' Katil Olmak Hayalimdi!''
Kan donduran sözler '' Katil Olmak Hayalimdi!''
Soğanı vatandaşa 10 liraya yedirecekler
Soğanı vatandaşa 10 liraya yedirecekler
Yetersiz Bakiye Devrine Son!
Yetersiz Bakiye Devrine Son!
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Komünist gazosu 'Gaz Voda' Türkiye pazarına girdi
Hristiyan bir kadın mahkum yüzünden Pakistan karıştı
Hristiyan bir kadın mahkum yüzünden Pakistan karıştı
Dalan'ın adaylığı Nisan 1 şakasına döndü
Dalan'ın adaylığı Nisan 1 şakasına döndü
Yaşlı kadının cesedi parçalanmış halde bulundu
Yaşlı kadının cesedi parçalanmış halde bulundu
Eski sunucu Murat Başoğlu gözaltına alındı
Eski sunucu Murat Başoğlu gözaltına alındı
Afganistan'da askeri helikopter düştü
Afganistan'da askeri helikopter düştü
Alanya'da korkutan otel yangını
Alanya'da korkutan otel yangını
Pos kullanan esnafı rahatlatan müjde
Pos kullanan esnafı rahatlatan müjde
Lüks makam araçlarına alım yolu açıldı
Lüks makam araçlarına alım yolu açıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık