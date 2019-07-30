Kamyon sürücüsünün feci sonu!

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca gişeleri civarında arıza halindeki kamyonundan inen sürücü o esnada yoldan geçmekte olan kamyonetin kendisine çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Marmara otoyolu Çatalca gişeleri İstanbul istikameti üzerinden yaşanan kazada saman balyaları yüklü 37 PU 713 plakalı kamyon sürücüsü 41 yaşındaki Cengiz Yalman kamyonunun arızası için aracını emniyet şeridinde sağa çekti.

Bu sırada Eyüp Mehmet Turan yönetimindeki 34 GY 0563 plakalı kamyonet sürücü Cengiz Yalman'a şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrularak yere düşen kamyon sürücüsü Yalman olay yerinde canından oldu. Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kaza yüzünden yolun iki şeridi trafiğe kapatılırken olay ile ilgili de soruşturma başlatıldı.