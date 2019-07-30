Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Kamyon sürücüsünün feci sonu!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Tuğçe Gürel

Kamyon sürücüsünün feci sonu!

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca gişeleri civarında arıza halindeki kamyonundan inen sürücü o esnada yoldan geçmekte olan kamyonetin kendisine çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca gişeleri civarında arıza halindeki kamyonundan inen sürücü o esnada yoldan geçmekte olan kamyonetin kendisine çarpması sonucu feci şekilde can verdi.

Marmara otoyolu Çatalca gişeleri İstanbul istikameti üzerinden yaşanan kazada saman balyaları yüklü 37 PU 713 plakalı kamyon sürücüsü 41 yaşındaki Cengiz Yalman kamyonunun arızası için aracını emniyet şeridinde sağa çekti.

Bu sırada Eyüp Mehmet Turan yönetimindeki 34 GY 0563 plakalı kamyonet sürücü Cengiz Yalman'a şiddetli bir şekilde çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrularak yere düşen kamyon sürücüsü Yalman olay yerinde canından oldu. Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Kaza yüzünden yolun iki şeridi trafiğe kapatılırken olay ile ilgili de soruşturma başlatıldı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sturridge Trabzonspor'a çok yakın
Kamyon sürücüsünün feci sonu!
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
'Hadi Sor' ile Müzik Dünyasına Taze Kan...
Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
Hakan Kılıç'tan Yeni Single ''Sevseydin Gitmezdin''
La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?
Haftasonu 3 Büyük Şehirde Hava Nasıl?
-
Çok Okunanlar
Haftasonu 3 Büyük Şehirde Hava Nasıl?
Haftasonu 3 Büyük Şehirde Hava Nasıl?
Suriyeliler Devletten Bayram Parası mı Alıyor ?
Suriyeliler Devletten Bayram Parası mı Alıyor ?
İşsizlik Gitgide Artıyor !
İşsizlik Gitgide Artıyor !
La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?
La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?
İstanbul'da Köprü Çalışması Bitiyor Mu?
İstanbul'da Köprü Çalışması Bitiyor Mu?
Erdoğan'dan Patlamaya İlişkin Açıklamalar !
Erdoğan'dan Patlamaya İlişkin Açıklamalar !
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Sturridge Trabzonspor'a çok yakın
Sturridge Trabzonspor'a çok yakın
Kamyon sürücüsünün feci sonu!
Kamyon sürücüsünün feci sonu!
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
'Hadi Sor' ile Müzik Dünyasına Taze Kan...
'Hadi Sor' ile Müzik Dünyasına Taze Kan...
Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?
Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
Hakan Kılıç'tan Yeni Single ''Sevseydin Gitmezdin''
Hakan Kılıç'tan Yeni Single ''Sevseydin Gitmezdin''
La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?
La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?
Haftasonu 3 Büyük Şehirde Hava Nasıl?
Haftasonu 3 Büyük Şehirde Hava Nasıl?
Konut Satışlarında Şok Düşüş!
Konut Satışlarında Şok Düşüş!
Erdoğan'dan Patlamaya İlişkin Açıklamalar !
Erdoğan'dan Patlamaya İlişkin Açıklamalar !
Emre Mor Transferinde Son Durum Ne?
Emre Mor Transferinde Son Durum Ne?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji