Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN

Mustafa İlker Alpkaya

Kalplere taht kuran Yakup Yavru'nun ardından

25. Uluslararası Adana Film Festivali ilk gününde haşmet ve görkemine birde büyük bir sanatçının vefatına tanıklık etti. 

fft99_mf12401950

Evet Yakup Yavru'yu kaybettik. Bir kalp kirizi o güzel insanı aramızdan çekti aldı. Son yıllarda tanıdığım ve karakteriyle oyunculuğuyla beni kendine hayran bıraktıran bir sanatçı idi. Uzun yıllardan beri takip ettiğim ve sevdiğim bu sanatçının birden bire hemen yanıbaşımda vefatı beni derinden üzdü.

Nasıl üzmesin ki. Kendisi ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında Adana uçağına binerken karşılaştım. Tekerlekli bir sandalye'de biletini kontrol ettirmek için bir kenarda bekliyordu. Yanına gittim. Geçmiş olsun Yakup bey bir sıkıntı yok inşallah dedim. Önemli bir şey yok deyip geçiştirirken o güzel yüzünde gülümseme yine eksik değildi. Sanatçı Ahmet Şafak'da yanımıza geldi ve sonra yine uçakta beraber olduk.


Bu yıl 25. cisi gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük film festivali olan Adana Uluslararası Film Festivali'nin Seyhan nehrinin kenarında kurulan görkemli HiltonSa'nın muhteşem bahçesinde düzenen Yaşam Boyu Onur Ödülleri gecesinde'de yine karşılaştık ve selamlaştık büyük ustayla. Yine gülümseyen babacan tavrı ile yanımızdan geçerek Yeşilçam'ın ustalarının yanına doğru seyirtti.

Bu benim Yakup Yavru'yu son görüşüm oldu. Zaten bir kaç saat sonra'da kaldığı otelde rahatsızlanmış kalp krizi geçirdiği anlaşılınca bir özel hastaneye kaldırılmış ancak yapılan bütün müdahalelere rağmen bu büyük sanatçı kurtarılamadı. Allah gani gani rahmet eylesin.


Büyük bir usta idi. Yakup Yavru'nun yaşam serüveni 1952 senesinde Amasya'da başladı. Öğretmen Okulunu bitiren Yakup Yavru uzun yıllar eğitimcilik yaptı. Öğrencileri ve çalışma arkadaşları tarafından her zaman sevilen ve aranan bir hoca ve arkadaş oldu. Pozitiv bir adamdı. Sonraki yıllarda profesyonel tiyatro sanatçılığına adım attı. Her zaman babacan ve dürüst bir karakteri oynadı. kimi zaman bir esnaf, kimi zaman dert ortağı kimi zamanda sığınılan, kara gün dostu oldu oynadığı rollerde.


Tok sesi, gür bıyıkları sımsıcak Anadolu insanı deyince aklıma her zaman Yakup Yavru gelecek. Çünkü o kadar sarsılmaz bir karakteri oturttu ki yeni yeşilçam'a, Kadir Savunlar, Hüseyin Peydaların, Erol Taşların canlandırdığı ölmez rollerde görmeye başladık Yakup Yavru'yu .  ardından önemli bir boşluk oluşturdu şimdiden.

Bütün sinema insanlarının ağız birliği etmişcesine söyledikleri tek bir şey var. Yakup Yavru'nun yeri kolay kolay doldurulamaz. Çünkü seyirci çok sevmişti Yakup Yavru'yu. Çok hızlı adımlarla geç girdiği sinema sektöründe sevilen ve aranan bir karakter olmuştu.


25. Adana Uluslararası Film Festivali'ni hatırladıkça bu hadiseyi unutmak mümkün olmayacak. Çünkü sanıyorum ilk defa bir sinema festivali esnasında katılımcılardan bir sinema sanatçısını yitirdik.


Sağlığında kendi mezarını bile yaptıracak kadar yaşamla barışık olduğu kadar ölümle de barışık bir aktör olan Yakup Yavruyu unutmayacağız. Allah mekanını cennet etsin.

  YORUM YAP / YORUM OKU
MUSTAFA İLKER ALPKAYA DİĞER YAZILARI
25 EYL
2018
Kalplere taht kuran Yakup Yavru'nun ardından
23 EYL
2018
Bir şenliktir sinema
26 TEM
2018
Berlin'de Hakimler Var
29 HAZ
2018
Seçimler Neyi Çözüyor
26 OCA
2018
Bir daha çal Sam..
25 OCA
2018
Nato'ya Mecbur muyuz?
24 ARA
2017
Bu müzikali kaçırsaydım üzülürdüm
 
TÜM YAZILARI İÇİN TIKLAYINIZ
-
Çok Okunanlar
CHP'den harem selamlık eğitim tepkisi: Kıyameti koparırız
CHP'den harem selamlık eğitim tepkisi: Kıyameti koparırız
Nihat Doğan'ın kızlarını alıkoyduğunu iddia eden aile şikayetinden vazgeçti
Nihat Doğan'ın kızlarını alıkoyduğunu iddia eden aile şikayetinden vazgeçti
Şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi Çeşme açıklarında
Şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi Çeşme açıklarında
Küçük kız anaokulunun havuzunda boğuldu
Küçük kız anaokulunun havuzunda boğuldu
Çok tehlikeli gelişme; Akdenizde Rus Savaş Uçağı Vuruldu
Çok tehlikeli gelişme; Akdenizde Rus Savaş Uçağı Vuruldu
Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig 5. hafta mücadelesi hangi kanalda?
Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig 5. hafta mücadelesi hangi kanalda?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Onur ödülleri Adana'da sahiplerini buldu
Onur ödülleri Adana'da sahiplerini buldu
Ünlü karakter oyuncusu Yakup Yavru hayatını kaybetti
Ünlü karakter oyuncusu Yakup Yavru hayatını kaybetti
Eric Roberts, Antalya film festivaline katılıyor
Eric Roberts, Antalya film festivaline katılıyor
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık