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Kalp hastalıkları yalnızca erkeklerin hastalığı değil
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Kalp hastalıkları yalnızca erkeklerin hastalığı değil

Uzmanlar uzun yıllardır sanki yalnızca erkek hastalığıymış gibi halk arasında bir anlayışın benimsendiği kalp hastalıklarının son yıllarda kadınlarda git gide yaygınlaştığının altını çiziyor.

Dünya ve ülkemiz genelinde gerçekleştirilen araştırmalar hem erkek hem de kadınlarda ölüm nedenleri arasında kalp hastalıklarının birinci sırayı kaptığını gösteriyor.

Kalp hastalıklarına bağlı olarak gerçekleşen ölümlerde Avrupa ülkeleri arasında hem erkeklerde hem de kadınlarda Türkiye'nin birinci sırada yer aldığını kaydeden uzmanlar, bunun altında toplumumuza özgü bazı risk faktörlerinin yattığını vurguluyor.

Özellikle her 8 kadından 1'inin meme kanserine yakalanmış olmasının meme kanserinin yalnızca kadınlarda gözlemlenen bir hastalık olduğu kanısı uyandırdığı gibi kalp hastalıkları konusunda da sanki yalnızca erkekler tehdit altındaymış izlenimi oluştuğunu hatırlatan uzmanlar, ülkemizde de kadınlarda kalp hastalıklarının görülme sıklığı artarken, Türkiye, kalp hastalıklarına bağlı ölümlerde erkeklerde olduğu gibi kadınlarda da Avrupa ülkeleri arasında başı çektiğini kaydediyor. 

Kalp hastalıklarının her yaş grubu kadını etkisi altına alabileceğini ifade eden uzmanlar, diğer ülkelere oranla Türkiye'de daha erken yaşta gözlemleniyor.

Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, kadınlarda damar sertliğine ait değişimler 30'lu yaşlarda başlıyor ve risk grubundaki kişilerde erken yaşta kalp krizine yol açabiliyor. Şişmanlık, abdominal obezite ve yol açtığı metabolik değişiklikler, kolesterol yüksekliği, yüksek tansiyon ve diyabet derken kadınlarda kalp hastalıkları ve kalp krizi riski artıyor. Özellikle menopozdan sonra risk daha da büyüyor.


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