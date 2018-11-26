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Kaliforniya'yı küle çeviren yangın tamamen kontrol altına alındı
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Dünya - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Kaliforniya'yı küle çeviren yangın tamamen kontrol altına alındı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde tarihin en büyük yangını nihayet tamamen kontrol altına alındı. 2 haftayı aşkın süredir devam eden yangında en az 85 kişi hayatını kaybetti ve onlarca ev kül oldu.

8 Kasım'dan bu yana devam eden Kaliforniya yangını nihayet kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hafta süren yangın eyalet tarihinin en ölümcül yangını olarak kayıtlara geçerken büyük kaybın yaşandığı yangında en az 85 kişi hayatını kaybetti. Önüne geleni kül eden yangından geriye can kaybı ve enkaza dönen evler kaldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre en az 85 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 250'dan fazla kişiden hala haber alınamıyor.

Eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasında 8 Kasım'da başlayan orman yangınları, yaklaşık 14 bin ev, 514 iş yeri ve 4 bin 265 binayı yok etti. 

Toplamda yaklaşık 620 kilometrekarelik alanı etkisi altına alan yangın, Chicago kentinin yüzölçümüne ulaşmıştı.

Camp yangını, Kalifornia tarihinin "en büyük ve en çok can kaybının yaşandığı" orman yangını olarak kayıtlara geçti.


 
 

 

 


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