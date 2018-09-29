Kağıthane'de bıçaklı saldırı 1 kişi öldü

Tarık K. isimli vatandaş gece saatlerinde ekmek almak için Kağırhane Gürsel Mahallesi'ndeki fırına girdi. Çıkışta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan 30 yaşındaki Tarık K. aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay şöyle gelişti. Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde bulunan Tarık K. sabahın ilk saatlerinde ekmek almak için fırına girdi. Takip edildiği tahmin edilen 30 yaşındaki vatandaş fırın çıkışı bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazından yaralanan Tarık K. aldığı bıçak darberleri nedeniyle kanlar içinde kaldı. O şekilde 50 metre kadar yürüyebilen Tarık K. bir süre sonra kendini yere bırakarak olay yerinde can verdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri çevredeki vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda olay sonrası kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Olay yeri çalışmasının ardından Tarık K.,'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.