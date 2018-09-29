Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Kağıthane'de bıçaklı saldırı 1 kişi öldü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
- - Editör: Sefa Koçak

Kağıthane'de bıçaklı saldırı 1 kişi öldü

İstanbul Kağıthane'de ekmek almak için fırıne giren Tarık K. isimli vatandaş uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Tarık K. isimli vatandaş gece saatlerinde ekmek almak için Kağırhane Gürsel Mahallesi'ndeki fırına girdi. Çıkışta kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan 30 yaşındaki Tarık K. aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye intikal eden polis ekipleri saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere göre olay şöyle gelişti. Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde bulunan Tarık K. sabahın ilk saatlerinde ekmek almak için fırına girdi. Takip edildiği tahmin edilen 30 yaşındaki vatandaş fırın çıkışı bıçaklı saldırıya uğradı. Boğazından yaralanan Tarık K. aldığı bıçak darberleri nedeniyle kanlar içinde kaldı. O şekilde 50 metre kadar yürüyebilen Tarık K. bir süre sonra kendini yere bırakarak olay yerinde can verdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri çevredeki vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda olay sonrası kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Olay yeri çalışmasının ardından Tarık K.,'nın cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Antalya'da yıldız yağmuru var
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Efsane uçak F-35 düştü
Kağıthane'de bıçaklı saldırı 1 kişi öldü
Adana'da sevgi korteji halkla buluştu
Almanya'dan küstah camii kararı
Erdoğan-Merkel toplantısında Can Dündar gerilimi
Tuzla'da annesinden şiddet gören kız çocuğu koruma altına alındı
Yakup Yavru'nun vefatı Festival programını değiştirdi
-
Çok Okunanlar
Çok tehlikeli gelişme; Akdenizde Rus Savaş Uçağı Vuruldu
Çok tehlikeli gelişme; Akdenizde Rus Savaş Uçağı Vuruldu
Fiyat listesiyle krize meydan okuyan lokanta sahibi konuştu
Fiyat listesiyle krize meydan okuyan lokanta sahibi konuştu
Adana 25. yıl film festivaline hazır
Adana 25. yıl film festivaline hazır
Bedelli askerlik düzenlemesine kaç kişi başvurdu 2018?
Bedelli askerlik düzenlemesine kaç kişi başvurdu 2018?
Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig 5. hafta mücadelesi hangi kanalda?
Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig 5. hafta mücadelesi hangi kanalda?
Buket Aydın-Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
Buket Aydın-Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Antalya'da yıldız yağmuru var
Antalya'da yıldız yağmuru var
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Endonezya'da depremin neden olduğu tsunamide bilanço ağır
Efsane uçak F-35 düştü
Efsane uçak F-35 düştü
Kağıthane'de bıçaklı saldırı 1 kişi öldü
Kağıthane'de bıçaklı saldırı 1 kişi öldü
Adana'da sevgi korteji halkla buluştu
Adana'da sevgi korteji halkla buluştu
Almanya'dan küstah camii kararı
Almanya'dan küstah camii kararı
Erdoğan-Merkel toplantısında Can Dündar gerilimi
Erdoğan-Merkel toplantısında Can Dündar gerilimi
Tuzla'da annesinden şiddet gören kız çocuğu koruma altına alındı
Tuzla'da annesinden şiddet gören kız çocuğu koruma altına alındı
Yakup Yavru'nun vefatı Festival programını değiştirdi
Yakup Yavru'nun vefatı Festival programını değiştirdi
Onur ödülleri Adana'da sahiplerini buldu
Onur ödülleri Adana'da sahiplerini buldu
Ünlü karakter oyuncusu Yakup Yavru hayatını kaybetti
Ünlü karakter oyuncusu Yakup Yavru hayatını kaybetti
Eric Roberts, Antalya film festivaline katılıyor
Eric Roberts, Antalya film festivaline katılıyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık