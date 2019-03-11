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Kagawaa Japon basınında zirvede
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Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Kagawaa Japon basınında zirvede

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta Japon yıldız Kagawa yine gündem oldu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta Japon yıldız Kagawa bir kez daha gündem oldu. Japon futbolseverler Kagawa'yı yeniden milli takımda görmek istediklerini söylediler.

Japonya'da gündem attığı son dakika golüyle Beşiktaş'ı Konyaspor karşısında zafere götüren Kagawa oldu. Ülkesinin Dünya Kupası'nda Belçika'ya elendiği maçtan sonra oynadığı 5 hazırlık maçı ve Asya Kupası finalleri için kadroya davet edilmeyen Kagawa için yeniden milli takım kapıları ardına kadar açıldı.

Milli Takım Yolu

Kagawa'nın, önce Kolombiya ve Bolivya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna davet edileceği ve ardından da Copa America'ya gitme şansının olacağı vurgulandı. Kagawa'nın takım içindeki arkadaşlığının yanı sıra Beşiktaş için de öneminden bahsedilirken sezon sonunda siyah beyazlı takımda kalıp kalmayacağı da merak konusu oldu.


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