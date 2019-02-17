Kagawa ilk 11'de

Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta hafta sonunda oynanacak olan Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları başladı. Adem'in cezalı oluşunun üzerine bütün oyun planını Kagawa'dan yana kullanacak olan teknik direktör Şenol Güneş'in ilk kez Japon yıldıza ilk 11'de yer vermesi bekleniyor.

Yeni Malatyaspor deplasmanından aldığı 3 puanla Galatasaray ile puanları eşitleyen ve yeniden zirve için umutlanan siyah beyazlılar, gözünü tamamen Fenerbahçe derbisine dikti. Takıma katılan yeni futbolcuların derbi performansı merak içerisinde beklenirken bu hafta Kagawa'nın da Adem'in yokluğunda ilk 11 başlaması bekleniyor.

Kagawa İlk 11'de

Adem Ljajic'in ceza alması sebebiyle önemli bir eksikle maça başlayacak olan siyah beyazlılarda Kagawa'ya oldukça büyük iş düşecek. Beşiktaş, ileride Kagawa ile gol ararken Burak Yılmaz da onu sık sık besleyecek. Güneş'in aksi bir durumda ise Oğuzhan'ı ilk 11'de başlatması bekleniyor.