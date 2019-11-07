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Kadir İnanır'dan Ebru Polat'a cevap
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Kadir İnanır'dan Ebru Polat'a cevap

Ebru Polat tarafından yapılan gönderme sonrasında Kadir İnanır'dan nihayet beklenen yanıt geldi.

Ebru Polat tarafından yapılan gönderme sonrasında Kadir İnanır'dan nihayet beklenen yanıt geldi.

Yaptığı paylaşım ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, geçtiğimiz gün katıldığı 2. Sayfa programında Kadir İnanır'ın öz amcası olabileceğini söyledi. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Kadir İnanır, hakkındaki iddialara cevap verdi.

"KADİR İNANIR BABAM OLABİLİR"

Ebru Polat, yeni şarkısı Anlayacaksın'ı çıkarmasının ardından magazin programı 2. Sayfa'ya konuk olmuş ve "İlk defa böyle bir şey söylüyorum" diyerek Kadir İnanır hakkında "Babaannem eşiyle sorun yaşadığı için 3 çocuğunu yurda bırakmış. Sonra eve çıkıp durumunu düzelttiğinde çocuklarını geri almak istemiş ancak en büyük çocuğunu evlatlık vermişler. "Kadir İnanır'la babam inanılmaz benziyor. Babaannem yıllarca 'Kadir İnanır senin amcan' diye öğretti bana. Kadir İnanır'ı uzaktan gördüğümde bana çapkın değil de çok tatlı bakıyor. Adamın içine mi doğuyor bilmiyorum. 12 yıldır bu işi yapıyorum ilk defa böyle bir şey söylüyorum. Amcam mı acaba diye çok merak ediyorum." demişti.

"EBRU HANIM SAÇMALAMIŞ"

Sözcü'de yer alan habere göre: Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen usta oyuncu Kadir İnanır, muhabirin Ebru Polat'ın iddiasını hatırlatmasıyla "Böyle bir şey mümkün değil. Amcası falan değilim tabi ki de Ebru Hanım saçmalamış" şeklinde konuştu. Yakın arkadaşıyla alışveriş yapan İnanır, soruları yanıtladıktan sonra kundura ve takım elbise denedi.


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