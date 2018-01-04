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Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
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Kadın - - Editör: Merve Ece İNAN

Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat

Uzmanlar sıklıkla diş ağrısı ile karıştırılan trigeminalin, ne yazık ki yanlış tanı nedeniyle uzun süre diş tedavisi alan hastalara sebebiyet verdiğini hatırlatan uzmanlar, diş tedavisi sonrası dahi devam eden ağrılarda mutlaka nöroloji ya da beyin ve sinir cerrahisi hekimine başvurulmasını öneriliyor.

Herhangi bir nedenle yüzünüzde bulunan hissiyatı sağlayan trigeminal sinirlerin hasar görmesi sebebiyle ortaya trigeminal nevraljinin oluştuğunun üzerinde duran uzmanlar, çoğunlukla bu tahribatın nedeni sağlam sinirin çevresindeki sağlam damarsal yapılarla olan ilişkisinden kaynaklandığını belirtiyor.

Trigeminal nevraljinin diğer sebepleri arasında ise o bölgede bulunun bir tümörün sinire bası yapması veya multiple skleroz olduğunun altını çizen uzmanlar, göz çevresindeki uçuk virüsü, zona, yüz travması, diş veya çene tedavisinin de bu hastalığı tetiklediğini işaret ediyor. 

Her ne kadar adı çok fazla duyulmamış bir sorunmuş gibi görünse de, dünyada her yıl yaklaşık 150 bin yeni hasta trigeminal nevralji tanısı alıyor. Ve bunların yüzde 90'ı 40 yaş üzerindeki kişilerde ortaya çıkıyor. Kadınlarda erkeklere oranla 2 kat daha sık görülüyor.

Tedavi şeklini hastanın durumu belirliyor

Görüldüğü gibi trigeminal nevralji tanı koyma açısından ayrıntılı değerlendirilmesi gereken bir hastalık. Yurtdışında önemli merkezlerce önerilen tanı koyma testi ile bu süreç daha sağlıklı bir şekilde yönetilebiliyor.

Ardından tanıya yardımcı olarak Beyin MR görüntülemesi isteniyor. Doğru tanı sonrası ilaç ya da cerrahi tedavi kararı verilerek tedaviye devam ettiklerini ifade eden uzmanlar, Tip 1 grup olarak tanımlanan nevralji grubu ilaç tedavisine iyi yanıt verirken bazı durumlarda ilaç yan etkisiyle karşılaşıldığında ya da uzun süre ilaç kullanım sonrası fayda azaldığında cerrahi yöntemlerin düşünülmesi gerektiğini savunuyor.


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