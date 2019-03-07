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Kadınlara saati 1 liradan kiralık araç
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Gündem - - Editör: Tuğçe GÜREL

Kadınlara saati 1 liradan kiralık araç

Zorlu Enerji, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir kampanya hazırlayarak elektrikli ve çevreci araçların kadınlara saati 1 liradan kiralanacağını belirtti.

Zorlu Enerji, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir kampanya hazırlayarak elektrikli ve çevreci araçların kadınlara saati 1 liradan kiralanabileceğini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde düzenlenen kampanyadan yararlanmak isteyenler Google Play veya App Store'dan electrip mobil uygulamasını indirerek kendi kayıtlarını kendileri yaptırabilecekler.

Saati Sadece 1 Lira

Kadınların 8-10 Mart tarihleri arasında tercih ettikleri rezervasyon saatlerinde elektrikli araçlarını Levent 199 Plaza ya da Zorlu Center'dan teslim alabilecekleri de belirtildi. Dünya Kadınlar Günü ve devam eden hafta sonu boyunca tüm kadınlar electripin elektrikli araç kiralama platformundan saati sadece 1 liraya yararlanmış olacaklar.


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