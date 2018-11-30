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Kadın polis, adliyede görevli polise ve öğretmene fuhuş yaptırdı
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Asayiş - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Kadın polis, adliyede görevli polise ve öğretmene fuhuş yaptırdı

Adana'da 19 yıllık polis memuru kadın, adliyede görevli iki kadın polise ve öğretmen ablasına fuhuş yaptırdığı iddiasıyla tutuklandı.

Adana'da çökertilen bir fuhuş şebekesinin içinde kadın polislerin olduğu ortaya çıktı. A.D. isimli kadın polis, adliyede görevli iki kadın polise ve öğretmen ablasına fuhuş yaptırdığı suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Kadın polisi, cep telefonu konuşmaları ele verirken mahkeme, 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek' 5 yıl 10 ay hapis cezasına hükmetti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğini telefonla arayan ve ismini açıklamayan bir kadın, A.D. (38) isimli kadın polis memurunun kadın ve yaşı küçük kızlara fuhuş yaptırdığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bir polis merkezinde görevli kadın polis memuru A.D.'nin telefonu Adana 3. Sulh Ceza Mahkemesinin kararıyla dinlemeye alındı.

SİPARİŞLE FUHUŞ YAPTIRIYOR

Ahlak polisi, dinlemelerde A.D.'nin Adana Adliyesinde görevli polis memurları Y.A. ve M.B. ile öğretmen ablası M.B.'ye fuhuş yaptırdığını tespit etti. Cumhuriyet savcısı, kadın polis hakkında ‘Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Davanın iddianamesinde, kadın polisi arayan C.H., “Adil bey bir arkadaşı vardı o da gelsin diyor' derken, sanık polis A.D.'nin de, "Canım benim yani önceden ayarlamak lazım böyle şeyleri, ben size söyledim bana önceden haber verin gelişinizi" diyerek cevap verdiğine dikkat çekildi.

"İLLA POLİS İSTİYORUM"

Bir başka telefon görüşmesinde de bir erkeğe ait hattı kullanan F.İ.'nin, kadın polise, "İlla polis istiyorum diyor. Senin o yanındaki kızı gösterdim" dediği belirtildi.

A.D., fuhuş yaptırdığı iddia edilen Y.A.'ya, ‘arkadaşlarım hepsi iş adamı öyle deyim yani' derken Y.A.'nın da bir görüşmede A.D.'ye, ‘tipine bakarım hangisinin eli yüzü düzgünse ona bakarım, bıktım çünkü ihtiyarlardan' dediği kaydedildi.

A.D.'nin F.İ.'yle arasında geçen konuşmadaysa “Alacağımızı alıp şimdi altın yaptırıyorum” şeklindeki konuşmaları dikkat çekti.

Yargılama aşamasında tutuksuz yargılanan sanık kadın polis A.D., suçlamaları kabul etmedi. Telefonda yaptıkları konuşmaların geyik muhabbeti olduğunu öne süren A.D., “Kadın kadına olan muhabbetlerdir bunlar. Ben yanlış bir şey yapmadım. Her bayan maddi durumu yerinde bir erkekle tanışmak isteyebilir. ‘Benim bir çıkarım yoktur artık benim de zoruma gidiyor ben de mi para alsam' şeklindeki sözlerim şaka amaçlı sözlerdir. Ben 19 yıllık meslek hayatım boyunca onursuzca bir şey yapmadım” dedi.

Müştekiler ise kimseyle cinsel veya menfaat amaçlı görüşmediklerini, sadece arkadaş amaçlı buluştuklarını söyledi. Hakim, kadın polis memuru A.D.'ye her bir müşteki için 1 yıl 11 ay 10'ar günden toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Daha sonra, bu cezasını erteleyip 2 yıl denetim süresine tabi tuttu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Hakim gerekçeli kararında ise, “Sanığın para karşılığı cinsel ilişkiye girilmek üzere mağdurları, kendisi ile irtibata geçen zengin erkeklere temin etiği, yer ayarladığı, müşteriler ile mağdurları bir araya getirip tanıştırdığı, mağdurları söz konusu erkeklerle bahsi geçen villada buluşturduğu ve cinsel ilişkiye girilmesini sağladığı, mağdurların ve sanığın ekonomik yönden güçlü olan bu erkeklerle kurulan cinsel ilişkiler karşılığında maddi bir menfaat sağladığı anlaşılmıştır” ifadelerine yer verdi.


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