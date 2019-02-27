Kadıköy'deki esrarengiz cinayet çözüldü

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde çöp konteynerinde bulunan erkek cesedinin sırrı sonunda çözüldü. Gözaltına alınan zanlının amcasını öldürerek parçalara ayırdığı ortaya çıktı.

Kadıköy'de bir çöp konteynerinde bulunan bacakların erkeğe ait olduğu tespit edilirken cinayetin sırrı da çözülmüş oldu. Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde sabah saatlerinde bir kesik bacak bulundu.

Cinayet Çözüldü

Olay yerine gelen ekipler çöp konteyneri ve çevresinde yaptıkları incelemeler sonrasında bulunan bacakların bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. Polis, bacakların içine konulduğu çuvalın üzerinde telefon numarası yazan bir kargo şirketine kadar ulaştı. Kargo şirketi çuvalla kargonun gönderildiği kişinin adını polise verince tüm gerçekler ortaya çıktı.

Polis, cesedin diğer parçalarına ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.