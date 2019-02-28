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Juventus'un yeni hedefi Lukaku
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Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Juventus'un yeni hedefi Lukaku

İtalya Serie A takımlarından Juventus sezon sonunda Lukaku ile sözleşme imzalaya çalışıyor.

İtalya Serie A takımlarından Juventus sezon sonunda Lukaku ile sözleşme imzalaya çok yaklaştı. Manchester United'da forma giyen Romelu Lukaku için İtalyan devi son kozlarını oynuyor.

Manchester United'ın Belçikalı forveti Romelu Lukaku'yu sezon sonunda kadrosuna katmak isteyen Juventus bunun için resmen atağa geçti. Juventus, İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen golcü Romelu Lukaku'yu sezon sonunda kadrosuna katacak. İngiliz basınında çıkan son iddialara göre; Juventuslu yöneticilerin Manchester ile temasa geçtiği ve transferin sezon sonunda gerçekleşeceği belirtildi.

Sezon Sonunda Geliyor

United formasıyla Premier Lig'de bu sezon 25 maça çıkan Lukaku 10 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.


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