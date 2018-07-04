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Juventus Ronaldo'yla transfer masasına oturmaya hazırlanıyor
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Juventus Ronaldo'yla transfer masasına oturmaya hazırlanıyor

Real Madrid'den kopma noktasına gelen Cristiano Ronaldo için devreye giren Juventus, Ronaldo'ya 4 yıl için 120 milyon euro önerdi.

Juventus, transfer piyasasını altüst etmek için elini cebine attı. Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo için devreye giren İtalyan temsilcisi Ronaldo'ya yıllık 50 milyon euro önerirken, Real Madir'e de 100 milyon euro bonservis bedeli önerdi.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Juventus'u yıkan adam olarak tarihe geçen Ronaldo'nun bir süredir Madrid'den ayrılmak istediği biliniyor. Ronaldo cephesi konuyla ilgili sessizliğini korurken İtalyan basını Ronaldo'nun gelecek sezon Juventus'ta forma giymeye sıcak baktığını yazdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE SİNYALİ VERDİ

Öte yandan vergi cezaları nedeniyle İspanyol mahkemeleriyle başı belaya giren Ronaldo'nun bu nedenle Madrid'den ayrılmayı kafasına koyduğu konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi finalinin ardından konuşan Ronaldo, olası transferi için "Bu anın tadını çıkarmalıyız. Real Madrid'de oynamaktan mutluluk duydum. Önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağım." diyerek ayrılık sinyalleri vermişti.

Yıldız oyuncu daha sonra bu açıklamasının zamanlamasının yanlış olduğu belirtmişti.

Juventus, Ronaldo'nun bonservisi için Real Madrid'e ne kadar önerecek?
Ronaldo'nun Real Madid ile yaptığı sözleşmede 1 milyar euro'ya serbest kalma maddesi bulunuyor.

Juventus'un bu bedeli ödemek gibi bir düşüncesi yok. Başkan Agnelli, Florentino Perez ile masaya oturarak 100 milyon euro civarında Real Madrid cephesini ikna etmeye çalışacak.


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