Just Cause 4 resmi olmayan şekilde duyuruldu

Özellikle 2015 yılında piyasaya çıkan açık dünya aksiyon oyunu Just Cause 3, sunduğu özgürlük sistemi ile çok konuşulmuştu. Oynanışın tamamının oyuncunun hayal gününe bırakıldığı Just Cause 3 sunduğu özgürlük bakımından oldukça olumlu bir sonuç almıştı.

Ortaya çıkan bir görsel ile şimdi de Just Cause 4 sızdırılmış oldu. Söz konusu sızdırılma Steam'in ana sayfasında gerçekleşti. Ortaya çıkan Just Cause 4 ön siparişi ile oyun resmi olmayan bir şekilde duyuruldu. Şuanda devam eden E3 2018 fuarında oyun resmi bir şekilde duyurulacak ve daha çok bilgi ortaya çıkacaktır.

Oyunun geliştiricisi olan Square Enix basın konferansı 11 Haziran tarihinde Türkiye saati ile 20:00'da gerçekleşecek. Oyun ile ilgili herhangi bir gelişme olduğunda sitemizde bulabileceksiniz. 11 Haziran'da oyun resmi olarak duyurulacaktır.