Jurassic World Fallen Kingdom - Yıkılmış Krallık için eleştiri ve yorumlar

İlk olarak 1993 yılında beyaz perdede gözüken Jurassic Park sadece döneminin değil günümüzde bile efekti ve mükemmel senaryosu ile büyüleyici duruyor. Sinemaya gelen 3 Jurassic Park filminden sonra seriye yeni bir boyut kazandıran Jurassic World 2015 yılında izleyici karşısına çıkmıştı. Genel olarak olumlu eleştiriler alan film oldukça beğenilmişti.

Başrollerinde Bryce Dallas Howard, Chris Pratt ve Ted Levine'in bulunduğu Hurassic World: Fallen Kingdom (Yıkılmış Krallık) 8 Haziran 2018'de vizyona giriyor. Dinazor macerasına kaldığımız yerden devam edeceğimiz film için ilk eleştiriler ve yorumlar ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak yorumlar ikinci filmin iyi olduğu yönünde. Özellikle ilk Jurassic World'a göre gözle görülebilir bir gelişme olduğunun altı çizilmiş. Bunun yanında filmin ikinci yarısında işlerin ciddi anlamda değişmesi izleyicinin ters köşeye yatırıldığını söylüyor.

Jurassic World Fallen Kingdom için yayınlanan yorumları hemen aşağıdan okuyabilirsiniz. Filmin 8 Haziran Cuma günü vizyona gireceğini tekrardan hatırlatalım. Sayfanın en alt kısmından ise filmin fragmanını bulabilirsiniz.

Mike Reyes (Cinemablend): Jurassic World Fallen Kingdom tam yaz aylarına uygun bir gişe canavarı. Hiç beklenmeyen duygusallığın yanında Michael Crichton'ın kitabı ilk satışa çıktığından bu yana beklenen şaşırtıcı karanlık sahnelere sahip. Bu yüzden sinemada tecrübe edilmesi gereken bir film.

John DeFore (The Hollywood Reporter): Yönetmen koltuğuna oturan J.A. Bayona canavar filmlerine ve Jurassic Park'ı beyaz perdeye taşıyan Steven Spielberg'e göz kırpıyor. Bunun yanında filme kendi bakış açısını da ekliyor. Canavarlara gerçek bir karakter gibi davranıyor ve bizleri sırlarla dolu bir malikanenin içine hapsediyor. Karakterler geçtiğimiz filme nazaran daha iyi ele alınıyor.

Richard Lawson (Vanity Fair): İkinci filmin yönetmenliğini Colin Trevorrow yerine J.A. Bayona'nın üstlenmesi olumlu bir etki yaratıyor. Filmin ilk yarısı 1997 yılında çıkan The Lost World'e geri dönüş gibi hissettirse de ikinci yarı zekice hamleler yapıyor. Film bir anda korkunç bir malikane hikayesine dönüşüyor. Yağmur, malikane havası ve ürkütücü gölgeler bir araya geliyor.

Eric Kohn (Indiewire): Derek Connolly ve Colin Trevorrow'un kötü karakter çalışması ve tahmin edilebilir ilerleyişine rağmen J.A. Bayona izlenebilir bir iş çıkartmak için çaba sarf ediyor. Zaman zaman üç ayrı filmden bazı elementleri bir araya getirmeye ve yeni bir gişe canavarı yaratmaya çalışıyormuş gibi hissettiriyor. The Orphanage'daki çocuğun canavara karşı mücadelesi, A Monster Calls'daki kıyamet havası ve The Impossible'daki hayatta kalma mücadelesi bir araya getiriliyor.

Billur Dalak (Oyungezer): Jurassic World Fallen Kingdom ilk filmin yaptığı hatalara düşmemeye çalışırken bir yandan da o dönemde eleştirilen bazı detayların arkasında durmayı tercih ediyor. Karakterler klişeleşmiş bazı kalıplara oturtulsa da duygusallık ve aksiyon oldukça başarılı bir şekilde ele alınıyor. Özellikle Chris Pratt rolünün fiziksel yükünü rahatlıkla yükleniyor. Öte yandan ilk filme nazaran gelişme kaydedilmiş olmasına rağmen karşımızda büyük beklentilere girilecek bir hikaye yok.