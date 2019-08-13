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Jennifer Lopez 1 milyon dolar kazandı
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Jennifer Lopez 1 milyon dolar kazandı

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in Antalya'da verdiği konserinden 1 milyon dolar kazandığı belirtildi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in Antalya'da verdiği konserinden 1 milyon dolar kazandığı belirtildi.

Antalya'da muhteşem bir konser veren Jennifer Lopez'in konseriyle ilgili detaylar da yavaş yavaş ortaya çıktı.

Kulislerde dolaşan haberlere göre, Lopez'in konser başı ücreti 1,5 milyon dolar olsa da Moskova'da verdiği konserden hemen sonra Antalya'ya gelen şarkıcının burada bir indirim yaptığı yönünde...

Lopez'in 200 bin dolara yakın ekip ve diğer giderler için harcadığı ve toplamda 1 milyon dolar aldığı belirtildi.

 


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