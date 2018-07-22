James McAvoy, Bruce Willis ve Samuel L. Jackson'lı Glass filminin ilk fragmanı yayınlandı

Ünlü yönetmen M.Night Shyalaman tarafından çekilen üçlemenin son ayağı Glass için ilk fragman Amerika'da düzenlenen Comic Con 2018 etkinliğinde yayınlandı.

Yayınlanan fragmana ilk baktığımızda Unbreakable ve Split filminde bulunana karakterlerin bir araya geldiğini görebiliyoruz. James McAvoy'ın başrolünde olduğu Split filmi 17 Şubat 2017'de Türkiye'de gösterime girmişti. Farklı kişiliklere sahip olan karakter, McAvoy'ın performansıyla kalbizimi fethetmişti.

Unbreakable ve Split filminin devamı olarak karşımıza çıkacak olan Glass filmi, aynı zamanda serinin 3. filmi olma özelliğini de taşıyor. İnce hatlar ile birbirine bağlanan serinin yeni filminde ise hem iyileri hem de kötüleri, daha doğrusu kötüyü bir arada görüyoruz. Filmde daha çok Elijah Price yani nam-ı değer Mr. Glass karakterine odaklanacak olsak da önemli detay ve ayrıntılara da yer verilecek. Başrollerinde Bruce Willis, James McAvoy ve Samuel L. Jackson dışında Anna Taylor-Joy ve Sarah Paulson gibi oyuncuları da barındıran Glass filmi 18 ocak 2019'da gösterime girecek.