Jacques ile Efendisi yeniden sahneleniyor

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği, Gülünesi Aşklar, Gülüşün ve Unutuşun Kitabı, Ayrılık Valsi başta olmak üzere pek çok romana imza atan uluslararası ödüllü Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera'nın Denis Diderot'nun hatırasına yazdığı Ayberk Erkay'ın çevirdiği JACQUES İLE EFENDİSİ (Jacques et son maitre) 2018-2019 tiyatro sezonunda REST Tiyatro tarafından Ragıp Ertuğrul'un rejisiyle sahneye konuyor.

EVSİZ YAŞAMANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ

Jacques ile Efendisi, dünyanın neresinde yaşadığı belli olmayan ve evsiz yaşamayı bilinçli olarak tercih etmiş dokuz insanın ellerine geçen bir kitapta geçen hikayeleri birbirlerine anlatmaları üzerine kurulu. Oyun, üç farklı aşk öyküsünden hareketle yerleşik ahlak değerlerinin yanısıra, dostluğu, güveni, kıskançlığı, nefreti de sorguluyor.

DÜNYA'NIN VAZGEÇİLMEZ DENGELERİ SORGULANIYOR

Akıl ve duyguyu tartıya koyuyor, tartının hangi tarafının ağır geldiğini seyircinin algısına bırakıyor. Jacques ile Efendisinin kısa yolculuğu boyunca soylular ve köylüler, efendiler ve uşaklar arasında gezerken dünyanın aldatma ve aldanmalar, gerçekler ve yalanlar, güven ve hıyanet arasında nasıl ince bir çizgi üzerinden durduğunu hatırlatıyor.

KADRODA TECRÜBELİ SANATÇILAR VAR

Oyunun kadrosunda, Devlet Tiyatrolarının kıdemli oyuncularından Zeynep Erkekli, bu sezon, 'Nehri Solgun Yüzü ile İstanbul Devlet Tiyatrosu sahnesinde olan Serhan Süsler, uzun yıllar New York'taki oyunculuk ve yönetmenlik çalışmalarnıdan sonra Türkiye'ye dönem Cem Baza, yine Devlet Tiyatroları oyuncusu Umut Demirdelen , Ayşegül Yalçıner, Ali Yalçıner, Halit Barış Öncü, Erce Ahmet Kardaş ve Fulden Obiz yer alıyor.

RAGIP ERTUĞRUL SAHNEYE KOYDU

Yaratıcı kadroyu ise dramaturg olarak Ozan Ömer Akgül, dekor tasarımında Ali Yalçıner, kostüm tasarımında Merih Sualp, ışık tasarımında yaratıcı ve özgün çalışmalarıyla ödüller kazanan Kemal Yiğitcan, hareket düzeninde pandomim sanatçısı Mehmet Selin Sağdıç, müzikte de tiyatrodaki başarılı çalışmalarılya tanıdığımız Çiğdem Erken oluşturuyor.Oyunu sahneye Ragıp Ertuğrul koydu.