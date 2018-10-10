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İzmir Karaburun açıklarında göçmen faciası
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

İzmir Karaburun açıklarında göçmen faciası

İzmir'in Karaburun ilçesinde içinde göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Edinilen ilk bilgilere göre 4 kişi batan teknede hayatını kaybederken 30 kişi de kayıp.

Ege suları bir kez daha göçmenlere mezar oldu. İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı. Olay yerine çok sayıda sahil güvenlik ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 30 kişi de kayıp. 

DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN TEKNE BATTI

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. Arama- kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 30 KİŞİ ARANIYOR

İçişleri Bakanlığı, tekne kazasında yaklaşık 30 kişinin de arandığını bildirdi.

Açıklamada, "09 Ekim 2018 tarihinde saat 23.54'te, üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadının İzmir ili Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığına giderek yardım talep ettiği bilgisi alınmıştır. Bahse konu şahıstan alınan ilk ifadede, 08 Ekim 2018 tarihinde saat 20.00 sularında bir tekne ile denize açıldıkları, tekne içerisinde yaklaşık 35 kişi oldukları, denize açıldıktan kısa bir süre sonra teknelerinin su alarak battığı ve kendisinin denizde sürüklenerek Kuyucak Plajından karaya çıktığı, diğer şahısların ise kaybolduğu öğrenilmiştir. Söz konusu ifadeye istinaden kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin bulunması maksadıyla görevlendirilen 1 Sahil Güvenlik Korveti, 2 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Uçağı ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından denizde, Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından ise karada arama kurtarma faaliyetine başlanmıştır. Müştereken icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, ifade veren göçmen dışında 2 düzensiz göçmenin karada, 2 düzensiz göçmenin ise denizde olmak üzere toplam 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kayıp olduğu değerlendirilen yaklaşık 30 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine halen devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.


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