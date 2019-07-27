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İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
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Gündem - - Editör: Eren COŞKUNDİLİ

İzmir'de Veba Salgını Alarmı!

İzmir'in Bergama İlçesinde Veba Şüphesi Üzerine 20 Mahalleye Küçükbaş Hayvan Giriş Çıkışı Yasaklandı.

Bir koyun sürüsünde veba hastalığı olduğu şüphesi üzerine tam 20 mahalle ikinci bir emre kadar küçükbaş giriş çıkışına kapatıldı.

Karar İzmir'in Bergama ilçesinde alındı. Bergama ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde bulunan Kurfallı, Aşağıkırıklar, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çallıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy ve Zeytindağ ilçelerinde 20 mahallede ikinci bir emre kadar küçükbaş giriş çıkışları yasaklandı.

Halk Bayramdan önce gelen bu karar sonrası endişelenirken yetkililerden açıklama geldi. Bergama Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerden alınan bilgiye göre, veba tehlikesi bitene kadar gerekli önlemlerin alınacağını belirtilirken, karantinanın 1 aya kadar uzayabileceği ifade edildi.

 

 


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