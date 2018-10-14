İzmir'de kaçak göçmenleri taşıyan kamyon dere yatağına uçtu

İzmir'de yine göçmen faciası yaşandı. Farklı ülkelerden geçen kaçak göçmenleri taşıyan bir kamyon İzmir'in Gaziemir ilçesinde kaza yaptı. Savrulmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon, Menderes ilçesi yönünde seyir halindeyken savrularak yoldan çıktı. Dere yoluna uçan kamyonda bulunan kaçak göçmenlerden 22'si hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre feci kaza saat 08.00 sularında Gaziemir ilçesi Adnan Menderes Havalimanı mevkiinde meydana geldi. İzmir üzerinden Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenler, insan tacirleriyle anlaştıktan sonra bir kamyonun kasasına binerek yola çıktı. Menderes ilçesine doğru seyir eden kamyon, sürat nedeniyle yoldan çıkarak Değirmen Deresi yatağına doğru uçtu. Ters dönen kamyon kasasında bulunan kadın ve çocuklar feci şekilde can verdi. Olayın ardından çok sayıda sağlık ekibi kaza noktasına sevk edilirken korkunç manzarayla karşılaştılar.

GÖRDÜ TANIĞININ İFADESİ

Kazanın görgü tanığı Mehmet Eker, olay yerinden aracıyla geçerken, yol kenarında yaralı birini gördüğünü söyledi. Eker, "Ben sabah saatlerinde, Konak'a doğru gidiyordum. Köprü üzerinden geçerken, yol kenarında biri, aracımı durdurmak istedi; ama ben durmadım önce. Sonra az ileride durdum. Camı açtım, 'Kaza yaptım, yaralıyım. Beni Yeşilyurt'taki hastaneye götür' dedi. Ben de o yöne değil; Tepecik'teki hastaneye götüreyim, dedim. Kabul etmedi. Sonra 'İleride polis var, istersen onlara söyleyelim; aracı çekerler, mağdur olmasın' dedim. 'Tek yaralı benim, beni ileride bir taksiye bindir' dedi. Ben de Karabağlar'da taksiye bindirdim. Yaralı durumdaydı, kendisi aracın şoförüymüş. 'Tekim' dediği için ben de kaza yerine bakmadım" dedi.