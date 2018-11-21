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İYİ Parti ile CHP mutabakata vardı
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

İYİ Parti ile CHP mutabakata vardı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ikinci kez ittifak görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Aydın önemli açıklamalarda bulundu. Aydın, 'Temel ilkelerin kararı konusunda mutabakata vardık. Önümüzdeki döneme dair yol haritası oluşturduk' dedi.

Yerel seçimler yaklaştıkça partilerin çalışmaları sürat kazandı. İYİ Parti ile CHP arasındaki ittifak görüşmelerinde genel başkan yardımcıları ikinci kez bir araya geldi. 

Habertürk'te yer alan habere göre; görüşme sonrası basın açıklaması yapan İYİ Partili Koray Aydın, "Temel ilkelerin kararı konusunda mutabakata vardık. Önümüzdeki döneme dair yol haritası oluşturduk. Büyükşehirlerdeki mevcut talanı ortadan kaldırmak için işbirliği yapmayı vatanseverlik olarak görüyoruz. Henüz isimlendirme yapmadık ama o aşamaya geldik diyebilirim. Bir dahaki görüşmede isimler masaya yatırılacak" dedi.

İkili üçüncü kez bir araya geldiğinde isimleri masaya yatıracak.


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