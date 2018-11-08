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İYİ Parti İBB Adayı belli oldu - Ümit Özdağ kimdir aslen nerelidir?
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Politika - - Editör: Ali Özgün ÖZ

İYİ Parti İBB Adayı belli oldu - Ümit Özdağ kimdir aslen nerelidir?

Yerel seçimlere hazırlanan İYİ Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı belli oldu. Prof. Dr. Ümit Özdağ, İYİ Parti İBB adayı oldu. Peki Ümit Özdağ kimdir aslen nerelidir?

İYİ Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nı belirledi. Parti'nin önemli isimlerinden Prof. Dr. Ümit Özdağ, İYİ Parti İBB Adayı oldu. İYİ Parti'nin kuruluş sürecinden bu yana Meral Akşener'in yanında olan isimlerden Özdağ, İstanbul'da seçmen karşısına çıkacak. Peki Prof. Dr. Ümit Özdağ kimdir kaç yaşında nerelidir?

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PROF. DR. ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Ümit Özdağ, 3 Mart 1961 tarihinde Japonya'nın Tokyo şehrinde doğmuştur. Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazar olan Ümit Özdağ, Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders vermiş ve 2001 yılında profesörlük unvanı almıştır.

AKADEMİSYEN VE POLİTİKACI

Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders veren Ümit Özdağ, 2001 yılında profesörlük unvanını aldı. 1999'da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni, 2003'te Diyanet Araştırmaları Merkezi'ni, 2006'da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü'nü kurdu. Bu düşünce kuruluşlarında yaptığı çalışmalarla ve yayınlarla Türk dış politikasına katkıda bulundu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

2010 yılında tekrar MHP üyesi olmuş ve 12 Haziran 2011'de yapılan parlamento seçimlerinde partisinin İstanbul 2. bölge 4. sıradan milletvekili adayı olmuştur. 21 Mart 2015 günü yapılan MHP 11. Olağan Büyük Kurultayı'nda MHP MYK Üyesi seçilmiştir. 7 Nisan 2015'te MHP Gaziantep 1.sıra Milletvekili adayı olarak açıklanmış, 7 Haziran günü yapılan seçimlerde meclise girmiştir. 1 Kasım 2015'te yapılan erken seçimde de yine MHP Gaziantep 1.sıra Milletvekili adayı olarak açıklanmış, 1 Kasım günü yapılan seçimlerde meclise girmiştir. 14 Kasım 2015 tarihi itibarıyla MHP Genel Başkan yardımcısı olmuştur. 24 Şubat 2016'da "MHP olağan üstü kurultaya gitmelidir" diyerek Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmiştir. 23 Mart 2016 tarihinde MHP Genel Başkanlığına adaylığını koymuştur. 15 Kasım 2016 tarihinde MHP Disiplin Kurulu'nun kararına göre parti üyeliğinden çıkarıldı.

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MHP'DEN İHRAÇ EDİLEN İSİMLER ARASINDA

MHP'nin 19 Kasım 2006'da yapılacak 8. Olağan Kongresi öncesinde Devlet Bahçeli'ye karşı genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Ancak kongreden 2 gün önce MHP yönetimi tarafından partiden ihraç edilmesi üzerine kongrede aday olamadı. Mahkeme kararıyla yeniden MHP üyesi olan Ümit Özdağ, partisinin Gaziantep 1. sıra adayı olarak girdiği Haziran ve Kasım 2015 genel seçimlerinde TBMM milletvekili seçildi. 14 Kasım 2015'te MHP Genel Başkan Yardımcılığına getirildi; parti içi demokrasi gereğince kongre düzenlenmesini talep ederek 24 Şubat 2016 tarihinde bu görevinden istifa etti. 9 Nisan 2016'da MHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

İYİ PARTİ'NİN KURUCU İSİMLERİNDEN

Ümit Özdağ, Meral Akşener'in Genel Başkan olduğu İyi Parti'nin kuruluşu ile birlikte 24 Haziran 2018 seçimlerinde İstanbul milletvekili adayı olarak katıldı ve meclise girdi.

21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI YAPIYOR

2005 yılında MHP Genel Başkanlığına aday olan ama adaylığı kabul edilmeyen Özdağ, aynı yıl partisinden de ihraç edilmiştir. 2008 yılından itibaren Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim üyeliğine geri dönen Özdağ, 2005 yılından bu yana da 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü başkanlığını yürütmektedir.

AKADEMİK KARİYERİ

Ümit Özdağ, 1986 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1990 senesinde "Atatürk ve İnönü Döneminde ordu-siyaset ilişkileri" konulu çalışması ile siyaset bilimi doktoru olmuştur. Prof. Dr. Özdağ, 1993 yılında "Menderes Döneminde ordu-siyaset ilişkileri ve 27 Mayıs askeri hareketi" konulu tezi ile siyasal teori doçenti unvanını almıştır. Prof. Dr. Ümit Özdağ, 1994 yılında Avrasya Dosyası adlı üç aylık uluslararası ilişkiler ve stratejik araştırmalar dergisini çıkarmaya başlamış ve editörlüğünü yapmıştır. 1980'lerin sonundan itibaren terörizm ve etnik sorunlar konularında araştırmalar yapan Özdağ, 1995 senesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu illerimizden göç alan illerde sosyopolitik içerikli saha araştırmaları yapmıştır.

ABD'DE DERSLER VERDİ

Ümit Özdağ, 1997-1998 senelerinde ABD'de Baltimore'da Towson Üniversitesi'nde küreselleşme, Avrasya'da etnik sorunlar konularında araştırmalar yapmış ve aynı konularda ders vermiştir. Ümit Özdağ, 1999 senesinde stratejik araştırma merkezi Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni (ASAM) kurmuştur. 2000 yılında ASAM'a bağlı olarak çalışan Ermeni Araştırmaları Enstitüsü'nü kurmuştur. Özdağ, ASAM'ın 2004 senesine kadar başkanlığını ve yönetim kurulu başkanlığını yürütmüştür. 2001 yılında profesör olan Ümit Özdağ, 2005'te Gazi Üniversitesinden ayrılmıştır.

ÖZEL HAYATI

Prof. Dr. Ümit Özdağ, DR. Burçin Özdağ ile evlidir, İngilizce ve Almanca bilen Özdağ'ın Alp adlı 3 yaşında bir oğlu vardır.


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