İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin adaylarını açıkladı

İYİ PARTİ Genel başkanı Meral Akşener partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. İYİ Parti'nin Mersin adayı MHP'den kısa süre önce istifa eden Burhanettin Kocamaz oldu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında 31 Mart 2019 seçimlerinde Mersin, Afyonkarahisar, Niğde, Isparta, Elazığ belediye başkan adaylarını açıkladı.
Mersin Büyükşehir belediye başkan adayı olarak Burhanettin Kocamaz olurken Afyonkarahisar'a Mahmut Koçak, Isparta'ya Gökmen Gökmenoğlu, Niğde'ye Mümin İnan, Elazığ'a Ali Şekerdağ aday gösterildiler.
İYİ PARTİ Geneş başkanı Meral Akşenet partisinin grup toplantısında kısa süre önce Milliyetçi Hareket Partisinden istifa ederek İYİ PARTİ saflarına katılan Burhanettin Kocamaz'a parti rozetini taktı.