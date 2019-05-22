İYİ Parti'den YSK'nın gerekçeli kararına eleştiri geldi

YSK'nin gerekçeli kararın hakkında açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, "YSK gerekçeli kararını açıkladı. Çalma, çalıntı, hırsızlık yok" dedi.

İNANDIRICILIKTAN UZAK

YSK, 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali sonucunu 17 gün sonra açıkladı. 250 sayfalık YSK gerekçesinde açıklamalar kamuoyu tarafından yetersiz ve inandırıcı olmaktan uzak bulundu.

ÇALMA, ÇALINTI VE HIRSIZLIK YOK

İYİ Parti Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen de "YSK Gerekçeli Kararını açıkladı, Çalma, Çalıntı, Hırsızlık yok.." şeklinde paylaşım yaptı. Sosyal medyada kısa sürede paylaşılan mesaj beğeniyle karşılandı.