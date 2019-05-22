Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
İYİ Parti'den YSK'nın gerekçeli kararına eleştiri geldi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İYİ Parti'den YSK'nın gerekçeli kararına eleştiri geldi

YSK'nin gerekçeli kararın hakkında açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, 'YSK gerekçeli kararını açıkladı. Çalma, çalıntı, hırsızlık yok' dedi.

YSK'nin gerekçeli kararın hakkında açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, "YSK gerekçeli kararını açıkladı. Çalma, çalıntı, hırsızlık yok" dedi.

İNANDIRICILIKTAN UZAK

YSK, 31 Mart seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali sonucunu 17 gün sonra açıkladı. 250 sayfalık YSK gerekçesinde açıklamalar kamuoyu tarafından yetersiz ve inandırıcı olmaktan uzak bulundu.

ÇALMA, ÇALINTI VE HIRSIZLIK YOK

İYİ Parti Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen de "YSK Gerekçeli Kararını açıkladı, Çalma, Çalıntı, Hırsızlık yok.." şeklinde paylaşım yaptı. Sosyal medyada kısa sürede paylaşılan mesaj beğeniyle karşılandı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İYİ Parti'den YSK'nın gerekçeli kararına eleştiri geldi
Maçoğlu, Tunceli'yi Dersim yaptı
Dağ fare doğurdu! YSK gerekçesi şaşkınlık uyandırdı
Sürücüler 'yayalara tanınan önceliğe' alışamadı
Bayram tatili için Ege'deki doluluk oranları yüzde 90
Rize'de kadına kargaların saldırısı kamerada
Çarşı grubu liderine silahlı saldırı anı kamerada
Maçka Parkı'nda büstlere baltayla saldırdı
Cüneyt Çakır, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının hakemi seçildi
-
Çok Okunanlar
Rus şarkıcının konserine yoğun ilgi
Rus şarkıcının konserine yoğun ilgi
Ekrem İmamoğlu: 16 milyon vatandaşımızın verdiği karar neticesinde titri kullanmaya devam edeceğim
Ekrem İmamoğlu: 16 milyon vatandaşımızın verdiği karar neticesinde titri kullanmaya devam edeceğim
DEAŞ'lı terörist Tekirdağ'da yakalandı
DEAŞ'lı terörist Tekirdağ'da yakalandı
Suni kar yapma göletine giren kuzenlerden acı haber
Suni kar yapma göletine giren kuzenlerden acı haber
Gözaltına alamadığı hamile kadına kurşun yağdırdı !!
Gözaltına alamadığı hamile kadına kurşun yağdırdı !!
Madımak davasında firari sanıklar ilanla aranacak
Madımak davasında firari sanıklar ilanla aranacak
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
İYİ Parti'den YSK'nın gerekçeli kararına eleştiri geldi
İYİ Parti'den YSK'nın gerekçeli kararına eleştiri geldi
Maçoğlu, Tunceli'yi Dersim yaptı
Maçoğlu, Tunceli'yi Dersim yaptı
Dağ fare doğurdu! YSK gerekçesi şaşkınlık uyandırdı
Dağ fare doğurdu! YSK gerekçesi şaşkınlık uyandırdı
Sürücüler 'yayalara tanınan önceliğe' alışamadı
Sürücüler 'yayalara tanınan önceliğe' alışamadı
Bayram tatili için Ege'deki doluluk oranları yüzde 90
Bayram tatili için Ege'deki doluluk oranları yüzde 90
Rize'de kadına kargaların saldırısı kamerada
Rize'de kadına kargaların saldırısı kamerada
Çarşı grubu liderine silahlı saldırı anı kamerada
Çarşı grubu liderine silahlı saldırı anı kamerada
Maçka Parkı'nda büstlere baltayla saldırdı
Maçka Parkı'nda büstlere baltayla saldırdı
Cüneyt Çakır, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının hakemi seçildi
Cüneyt Çakır, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının hakemi seçildi
Gözaltına alamadığı hamile kadına kurşun yağdırdı !!
Gözaltına alamadığı hamile kadına kurşun yağdırdı !!
Rus şarkıcının konserine yoğun ilgi
Rus şarkıcının konserine yoğun ilgi
Ekrem İmamoğlu: 16 milyon vatandaşımızın verdiği karar neticesinde titri kullanmaya devam edeceğim
Ekrem İmamoğlu: 16 milyon vatandaşımızın verdiği karar neticesinde titri kullanmaya devam edeceğim

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji