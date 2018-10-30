İYİ Parti'den Erdoğan'a zam çıkışı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına yapılan zamma tepki gösteren Akşener, "Görüyoruz ki Sayın Erdoğan da geçim sıkıntısı çekiyor. Bunu maaşına yaptığı yüzde 26 zamdan görüyoruz. Maaşı 74 bin TL'ye çıkıyor. Hem de devletin güya tasarruf yaptığı bir zamanda" diye konuştu.

BİZİM KİTABIMIZDA HARAMLA GURUR DUYULMAZ

Gün olur ölmeyi emredersin Mustafa Kemal gibi. Gün olur karda secde edersin. Gün olur şehrin ortasında kurşun yersin. Gün olur Sarıkamış'ta elin tetikte ölmeyi beklersin. 21. yüzyılda askerimizin donarak şehit olması yüreklerimizi dağlıyor. YPG/PKK'lı teröristler Amerikan ve Suudi dolarlarıyla ısınırken, Uçaklarınız saraylarınız varken mehmedimiz'i soğuktan koruyamıyorsanız yansın bizim davamız derim.

RANTİYECİLERİN ŞANTİYELERİNDE KUTLAMA OLMAZ

Dün rantiyecilerin ekibi şantiyede milletin evlatları da 1. Meclis'teydi. Bizim 3. Havalimanı gibi projelere itirazımız yok. Bu projeler hakkıyla yapıldığı taktirde destekliyoruz ama her aşa haram katma hastalığını yine açıkça görüyoruz. Bu inşaat benzerlerinden çok daha pahalıya yapıldı. İşin başında şartname değiştirildi. Teminatı milletin parası üzerinden devlet verdi. 3. yıllık ödemeyi de 25 sonraya ertelediler. Sonra da Cumhuriyetin gurur tablosu dediler. bizim kitabımızda haramla gurur duymak yoktur.

EYT'Yİ ENGELLEDİLER

Geçtiğimiz günlerde EYT'de ilk turda vicdanı ile oy veren tüm vekillere teşekkür ediyorum. Ama ikinci turda yaşananlar ibretliktir. Bir fotoğra vardı kararını değiştiren vekillerin mahcubiyeti yüzlerinden okunuyordu. Bunu vekillerimize yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Geçen de söylemiştim benden gelecek bir telefon ve vicdanınız arasında kalırsanız hiç tereddüt etmeden vicdanınızı seçin. Milletimizin yararına bir teklif hangi partiden gelirse gelsin İYİ Parti destek verecek. Çünkü bizler kişisel kaprislerimiz için değil milletimiz için çalışacağız.

CEP YANIYOR, CÜZDAN YANIYOR

Suçu başkalarına atsa da hepimiz biliyoruz ki suzçlu kendileri. Önce dış güçler dedi sonra inkar etti. Dün anıtkabir'de suçu yine dış güçlere attı. Kasayı boşalttı, yedek depoyu bile boşalttı. Millet elektrik, doğalgaz parasını düşünüyor. Cep yanıyor, cüzdan yanıyor ne yapacaksınız sen onu söyle. Karakoç(unda dediği gibi Yoktan da vardan da öte bir var vardır.

MAAŞLAR ERİDİ, MAHSUL PARA ETMİYOR

Erdoığan gizlemeye çalışsa da tablo ortada. Satışlar durdu. konkordatolar patladı. Şirketler işçi çıkararak ayakta durmaya çalışıyor. Çiftçinin mahsulü para etmiyor, maaşler eridi gitti. İktidar tasarrufa gidecceğini açıkladı. Bütçeye bakıldığında en büyük tasarruf yatırımdan yapılıyor. Saraya harcayalım yatırımdan tasarruf yapalım. Sanılıyor ki devlet kemer sıkacak vatandaş harcamaya devam edecek kriz hafif sıyrıklarla atlatılacak. Ama durum hiç de öyle değil. Biz üzerimize düşeni yapıp uyarmış olalım günahı McKinsey'e kulak verenlerin boynuna olsun.

MAAŞI 74 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Görüyoruz ki Sayın Erdoğan da geçim sıkıntısı çekiyor. Bunu maaşına yaptığı yüzde 26 zamdan görüyoruz. Maaşı 74 bin TL'ye çıkıyor. Hem de devletin güya tasarruf yaptığı bir zamanda, uçağa, saray'a kendi maaşına zam yapmaya para buluyorsunuz. O halde buyurun milletimize de bulun. Kendi maaşına yaptığın zam kadar emekliye, çalışana da zam yapmazsan aldığın her kuruş haram, zehir zıkkım olsun. Sanma ki unutacağız, bu işin peşini bırakacağız. Hatırlatmaya devam edeceğiz. Bakalım milletin adamı mısın, yoksa kendine mi Müslümansın?