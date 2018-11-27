İyi Parti Balıkesir Büyükşehir adayı İsmail Ok

Yerel yönetimler seçimi yaklaştıkça siyasi partiler adaylarının netleştirmeye başladı. Şu ana kadar başta büyük şehirler olmak üzere il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamayan Meral Akşener'in partisi İYİ Parti meclis toplantısında ilk büyükşehir belediye başkan adayını açıkladı.

ERDOĞAN SOĞANI TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİ

Grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Balıkesin Büyükşehir Belediye başkanlığı için İsmail Ok'u aday göstereceklerini söyledi. AKP iktidarının son zamanlarda büyük bir istikrarsızlık içinde olduğunu kaydeden Akşener, "Soğanı terör örgütü ilan ettiler.

SIRADA DOMATES SERALARI MI? VAR

Türkiye'nin ekonomisi soğanla mı yerle bir oluyor? Enflasyon soğanla mı uçuyor? Domates uçmuş gitmiş yarın seraları mı basacaksınız? diye sordu.

ASIL STOKÇU SARAY'DIR

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Akşener, Cumhurbaşkanının stokçuları işaret ederek depoları bastırdığını ve karaborsacı arayışına girdiklerini ifade ederek; " Asıl büyük stokçu Uçakları, lüks otomobilleri stoklayan Saray'dır dedi.

OY VEREN BÜTÜN SEÇMENLER KARDEŞİMİZDİR

Meral Akşener, " Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli Millet İttifakı için açık açık zillet ittifakı diyor. Kişi kendi gibi bilirmiş herkesi diye söz vardır. Ak Parti'ye MHP'ye ve CHP'ye oy veren değerli kardeşlerim biz sizi canımız kadar seviyoruz, ayırmıyoruz" şeklinde konuştu.