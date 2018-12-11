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İYİ Parti adaylığı beklenen Mansur Yavaş herkesi şaşırttı
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Politika - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İYİ Parti adaylığı beklenen Mansur Yavaş herkesi şaşırttı

İYİ Parti'nin Ankara adayı olacağı konuşulan Mansur Yavaş; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeden sonra İYİ Parti'den gelen adaylık tekliğini kabul etmeyeceğini açıkladı.

İYİ Parti'nin Ankara adayı olacağı konuşulan Mansur Yavaş; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeden sonra İYİ Parti'den gelen adaylık tekliğini kabul etmeyeceğini açıkladı.

SEÇİMLER YAKLAŞTIKÇA BEKLENTİLER BÜYÜYOR

31 Mart Yerel Yönetimler seçimlerinin tarihi yaklaştıkça partiler arasındaki görüşmeler ve ittifak arayışları hızlanıyor.

Ankara için millet ittiifakı adayı olacağı konuşulan ancak daha sonra İYİ Partiye geçeceği kaydedilen Mansur Akyavaş, Meral Akşener tarafından kendisine teklif edilen adaylığı kabul etmeyeceğini açıklaması siyasi çevreleri şaşırttı. Ankara ve İstanbul üzerinden süren pazarlıklarda artık sona yaklaşıldı.

MİLLİ İTTİFAK ADAYI AÇIKLANMADI

Önceki akşam CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarıoğlu ile özel bir görüşme gerçekleştiren Mansur Yavaş, CHP'nin bir önerisi olup olmadığı söylemedi ancak İYİ Parti'den gelen adaylık teklifi ile ilgilenmediğini ve kabul etmediğini söyledi.

CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinden oluşan milli ittifak'dan yana tavır koyduğunu öteden beri yineleyen Yavaş, siyasi gelişmeler ışığında adaylık açıklamasını yapacağını ve bu konuda acele etmediğini kaydetti.

ALTERNATİF İSİMLER KONUŞULUYOR

Öte yandan, Ankara kulislerinde İYİ Parti'nin muhtemel olarak tek başına seçimlere girme ihtimali karşısında Ankara için şu anda Ankaragücü başkanı Cengiz Topel Yıldırım ve Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan'a bu teklifi götürebileceği konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Cengiz Topel Yıldırım arasında özel bir görüşme yapıldığına dair haberler siyaset kulislerine yansımıştı.


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