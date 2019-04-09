İtirazların hedefinde kalan YSK Başkanı Güven konuştu

YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul'da devam eden sandık sayımları ve süreçle ilgili açıklama yaparak, "dosyaların muhteviyatı hakkında artık bilgi vermeyeceğim" dedi.

YSK BAŞKANI KAMERALARIN ÖNÜNE GEÇTİ

31 Mart Mahalli İdareler seçimleri bitmesine rağmen hala sonuçlanamayan İstanbul sayımları konusunda son söz sahibi olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, kendisine gelen itiraz dilekçe ve dosyaları konusunda bilgi veremeyeceğini söyledi.

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sayım süreci ve itirazlardan önceki açıklamalarına ithafen yeniden konuşan Sadi Güven kameraların önüne geçerek şunları söyledi: " Seçimler bittikten sonra yaptığım açıklamalara ek olarak şunları ifade edebilirim".

KURULDA MİLLETVEKİLERİ DE VAR

"Yargı süreci devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu toplantılarına, kurula temsilci verme hakkına sahip 5 siyasi parti temsilcisi de katılıyor. Bunların ikisi de milletvekili. bizim önümüze gelen tüm dilekçeleri, talepleri, itirazları tek tek incelemek suretiyle karşılıyoruz."

SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİNDEN ÖĞRENİN

"Dosyaların içeriyle ilgili bilgi verecek değilim. Bunu siyasi parti temsilcilerniden öğrenebilirsiniz."

POLİS HAFTASINI KUTLADI

Bu konuda diyeceklerim bu kadar. Ancak bir şey daha eklemek istiyorum. Bu hafta polis haftası. Seçim gevenliğiyle ilgili fedakarca gayret eden polislerimizi kutluyorum"