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İtalyanlar Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyor
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Dünya - - Editör: Ali Özgün ÖZ

İtalyanlar Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyor

İtalya'da Coldiretti isimli anket şirketinin yaptığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 60'ı İtalya'nın Avrupa Birliği'nden çıkmasını istiyor.

Avrupa Birliği'nin güçlü ülkelerinden İtalya'da halkın yarısından fazlası Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyor. Coldiretti isimli anket firmasının düzenlediği ankete İtalyanlar'ın verdiği yanıt dikkat çekti. Anket sonuçlarına göre her 10 kişiden 6'sı AB'den çıkmak istiyor. İtalya'da hükümet ile Avrupa Birliği arasında ekonomik politikalar nedeniyle görüş ayrılığı bulunuyor.

Sonuçlara göre, İtalyanların yüzde 43'ü Avrupa Birliği'nin ekonomi politikalarının daha güçlü ekonomilere göre tasarlandığını AB'nin daha zayıf ekonomisi olan üye ülkeler hakkında az endişe duyduklarını düşünüyor.

AB'NİN EKONOMİ POLİTİKASI İTALYA'YI ZORLUYOR

 Ekim ayında Avrupa Komisyonu, İtalya'dan bütçe tasarısında değişiklik yapmasını  talep etmişti. Komisyon bunun için İtalya'ya 3 hafta süre tanımıştı.

İtalya ise bütçe hedeflerini değiştirmeyeceğini açıkladı. İtalyan hükümeti bütçesinde 2019 yılı için 2.4 oranındaki açık hedefini değiştirmeyeceğini böylece seçim vaadlerini yerine getireceklerinde ısrar ediyor.

Perşembe günü Başbakan Yardımcısı Luigi Di Mairo Bloomberg'e yaptığı açıklamada, AB'nin İtalya'nın gerçekliğini kavrayamadıklarını ve onlardan çok zorlayıcı bir bütçe talep ettiklerini belirtmişti.


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