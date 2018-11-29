İtalya'da rehine krizi 20 öğrenci rehin alındı

İtalyan polisi rehine krizi üzerine alarma geçti. Fiuggi kentinde 28 yaşlarındaki bir saldırgan, 20 öğrenciyi rehin aldı. Kentteki bir iş bulma merkezinde gerçekleşen olay sonrası çok sayıda polis ekibi binanın çevresini sardı. Saldırganın akli dengesinin yerinde olmadığı belirtiliyor.

20 ÖĞRENCİYİ REHİN ALDI

Fiuggi kentinde iş bulma merkezinin müdürüne saldıran 28 yaşındaki bir erkek, daha sonra 20 öğrenciyle birlikte kendini sınıfa kilitledi. 28 yaşındaki saldırganın akıl sağlığıyla ilgili sorunları olduğu bilgisine ulaşıldı.