İstinaf Mahkemesi'nden Man Adası davası kararı

İstinaf Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası" iddiaları nedeni ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödemesine yönelik kararı bozdu.

İstinaf Mahkemesi olarak bilinen Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası" iddiaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödemesine yönelik kararı bozdu.

Konuyla ilgili CHP'den gün içinde açıklama yapılacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, Erdoğan'ın oğlu, kardeşi, eniştesi, dünürü ve eski özel kalem müdürünün vergi cenneti olarak bahsedilen Man Adası'ndaki şirkete 2011 yılında gönderdiği 15 milyon doları tek tek sıraladıktan sonra swift mesajlarını ve dekontlarını göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayetiyle görülen davada da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası iddiaları" nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verilmişti.