Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
İstiklal Caddesi'ne para saçıldı!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Tuğçe Gürel

İstiklal Caddesi'ne para saçıldı!

Taksim'de İstiklal Caddesi üzerinden bir binadan saçılan paralar vatandaşları birbirine kattı.

Taksim'de İstiklal Caddesi üzerinden bir binadan saçılan paralar vatandaşları birbirine kattı.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'ne kendisini "iyilik akımı" kurucusu olarak tanıtan bir kişinin yukarıdan saçtığı paraları almak isteyen vatandaşlar adeta birbirlerini ezdi.

İstiklal Caddesi'ne ekibiyle gelen İbrahim Yılmaz, "Arkadaşlardan sürekli mesajlar alıyorum. 'Bizler için ne yapabilirsin, dünya için ne yapabilirsin. İstanbul'umuz için ne yapabilirsin?' gibi. Bunun araştırmasına girdim ben de. Sihirbaz arkadaşımla birlikte bir işbirliği yaptık ve bugün bir sürpriz yapacağız sizlere" diyerek yanına getirdiği illüzyonistle işe koyuldu.

Sihirbaz, ellerindeki kağıt parçalarını, illüzyonla 5'er liralık banknotlara çevirerek herkesi şaşırttı. Daha sonra İş adamının ellerini havaya kaldırmasıyla da illüzyon ekibi yukarıdan çok sayıda 5'er liralar attı. Vatandaşlar da onları toplamak için birbirleriyle yarıştı. İş adamının bu yöntemle yaklaşık 2 bin lira dağıttığı öğrenildi.

Aynı iş adamının, bir süre önce de seyyar satıcıdan simitlerin tamamını alırken çektiği görüntülerin sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılmasıyla gündeme geldiği öğrenildi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Memura ne zaman zam yapılacak?
İstiklal Caddesi'ne para saçıldı!
Cem Yılmaz geri dönüyor!
Aboubakar Beşiktaş'a çok yakın!
2019 Ağustos Ziraat Bankası konut kredisi faiz indirimi
Falcao'nun eşi Galatasaraylıları heyecanlandırdı
Kubilay Aka ile Miray Daner ayrıldı mı?
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
Hasan Ali Kaldırım 2 ay yok!
-
Çok Okunanlar
Haftasonu 3 Büyük Şehirde Hava Nasıl?
Haftasonu 3 Büyük Şehirde Hava Nasıl?
La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?
La Casa De Papel'e Ankara Karakteri Mi Geliyor?
Erdoğan'dan Patlamaya İlişkin Açıklamalar !
Erdoğan'dan Patlamaya İlişkin Açıklamalar !
Konut Satışlarında Şok Düşüş!
Konut Satışlarında Şok Düşüş!
Hakan Kılıç'tan Yeni Single ''Sevseydin Gitmezdin''
Hakan Kılıç'tan Yeni Single ''Sevseydin Gitmezdin''
Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?
Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Memura ne zaman zam yapılacak?
Memura ne zaman zam yapılacak?
İstiklal Caddesi'ne para saçıldı!
İstiklal Caddesi'ne para saçıldı!
Cem Yılmaz geri dönüyor!
Cem Yılmaz geri dönüyor!
Aboubakar Beşiktaş'a çok yakın!
Aboubakar Beşiktaş'a çok yakın!
2019 Ağustos Ziraat Bankası konut kredisi faiz indirimi
2019 Ağustos Ziraat Bankası konut kredisi faiz indirimi
Falcao'nun eşi Galatasaraylıları heyecanlandırdı
Falcao'nun eşi Galatasaraylıları heyecanlandırdı
Kubilay Aka ile Miray Daner ayrıldı mı?
Kubilay Aka ile Miray Daner ayrıldı mı?
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
Hasan Ali Kaldırım 2 ay yok!
Hasan Ali Kaldırım 2 ay yok!
Emre Mor KAP'ta!
Emre Mor KAP'ta!
Sıla'dan Azer Amani itirafı!
Sıla'dan Azer Amani itirafı!
Erkenci Kuş 51. bölüm ile final mi yapıyor?
Erkenci Kuş 51. bölüm ile final mi yapıyor?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji